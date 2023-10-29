В Перми будут судить бывшего директора «Академии первых»

Согласно предъявленному обвинению, в с июня по июль 2021 года, а также в сентябре 2021 года Шевченко, находившийся тогда на посту директора ГБОУ «Академия первых», совершил хищение денежных средств учреждения путем заключения фиктивных контрактов на поставку обучающих модулей стоимостью 598,6 тыс. рублей и 580 тыс. рублей.