В Перми будут судить бывшего директора «Академии первых»

Posted 29 октября, 06:10
Published 29 октября, 06:10
Modified 29 октября, 06:12
Updated 29 октября, 06:12
Завтра, 30 октября, судья Дзержинского райсуда Ольга Лядова приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении пермского педагога и организатора интеллектуальных игр Павла Шевченко.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, бывшего директора Государственного бюджетного образовательного учреждения «Академия первых» (далее ГБОУ «Академия первых») Шевченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и растрате бюджетных денег (два эпизода ч.3 ст. 159 УК РФ и по ч.3 ст. 160 УК РФ). Интересы «Академии первых» в суде представляет ее нынешний директор Юлия Трясцына, интересы минобразования — завсектором правовой работы ведомства Эльвира Гаянова.
Согласно предъявленному обвинению, в с июня по июль 2021 года, а также в сентябре 2021 года Шевченко, находившийся тогда на посту директора ГБОУ «Академия первых», совершил хищение денежных средств учреждения путем заключения фиктивных контрактов на поставку обучающих модулей стоимостью 598,6 тыс. рублей и 580 тыс. рублей.
Следствие также считает, что при увольнении с должности директора ГБОУ «Академия первых» Шевченко похитил ноутбук стоимостью 69,9 тыс. рублей. Компьютер выдавался ему для осуществления служебных полномочий и являющийся собственностью Пермского края, переданной в оперативное управление образовательному учреждению.
Павел Шевченко покинул пост руководителя «Академии первых» в октябре 2021 года.
Павел Шевченко — директор ГБОУ «Академия первых», член комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию и молодежной политике. Исполнительный директор НП «Центр развития одаренности». Победитель конкурса «Лидеры России-2019», организатор Всероссийского профильного лагеря «Дерзание». Последнее время Павел Шевченко руководил пермским центром выявления и поддержки одаренных детей «Сириус».