В Прикамье минувшей ночью похолодало до рекордных значений. Поясняют синоптики

Posted 29 октября, 04:14
Published 29 октября, 04:14
Modified 29 октября, 04:16
Updated 29 октября, 04:16
Как сообщает ресурс ГИС-центра ПГНИУ, сегодня ночью на территории Прикамья был зафиксирован температурный минимум для октября. В Кыне похолодало до -18.3˚С. Это самое низкое значение для Пермского края в октябре с 2014 года.
Ночь на субботу благодаря прояснению и безветренной погоде под влиянием гребня антициклона в Пермском крае стала самой холодной с начала октября. Минимальная температура составила в Бисере -14,8˚С, еще на нескольких метеостанциях края было -10…-12˚С, а в Перми -10,5 ˚С. В Свердловской области на нескольких метеостанциях было -15…-16˚С, а в Висиме -18,9˚. Это самые низкие значения температуры в октябре на Среднем Урале с 2015 года, а в Перми — с 2017 года.
Днем гребень антициклона продолжил отступать на северо-восток, но он сохранит свое влияние на погоде на Северном Урале в ближайшие дни, а также не даст теплу пробиться и на Средний Урал. В результате температура воздуха вплоть до конца месяца почти на всей территории Пермского кая останется ниже 0˚С.
Сегодня, 29 октября, в Перми ожидается не более 2-3 мм при умеренном восточном ветре. Температура воздуха ожидается в течение суток от 0˚С на юге края до -4…-6˚С на севере, а на востоке до -8˚С. В Перми столбик термометра будет на отметке -2…-4˚С.
Одновременно наблюдается интенсивная циклоническая деятельность над Европейской территорией России. Сегодня активный циклон сформировался над Украиной и вышел в Черноземье, с обильными осадками и порывами ветра до 20 м/с и более. Завтра он сместится на Татарстан, а в ночь на понедельник и на Южный Урал, где и заполнится. По мере заполнения циклона осадки будут уже не такими интенсивными, но все же на крайнем юге Пермского края в воскресенье днем по мере приближения теплого фронта ожидается сильный снегопад (за несколько часов может выпасть 8-10 мм осадков). далее к северу интенсивность осадков будет быстро ослабевать, и начнутся они позже.
В течение суток в понедельник по мере заполнения циклона в Пермском крае продолжится небольшой и умеренный снег, причем не только на юге, но и в северных районах. В Перми может выпасть за сутки до 5 мм осадков, высота снежного покрова может достичь 10 см. При этом потепление не ожидается — в течение суток -1…-5˚С, а на востоке до -8˚С, в Перми -2…-4˚С. На юге края к вечеру понедельника высота снежного покрова может составлять 15-20 см (сейчас максимум в Октябрьском — 10 см).
31 октября в передней части циклонической депрессии начнется мощная адвекция средиземноморского воздуха на ЕТР, с повышением температуры до +15˚С в Черноземье и +10˚С в районе Москвы. Однако пробиться теплу на Урал не даст влияние арктического антициклона с севера Западной Сибири. Он оттеснит теплый воздух на юг, очередная порция осадков в виде снега (возможно и переохлажденного дождя) ожидается в основном на юге края. Здесь возможная слабая оттепель, но на остальной территории ожидается ночью -3…-8˚С (на востоке до -10˚С), днем 0…-3˚С.
И лишь 1 ноября с юго-запада подойдет основной теплый фронт, который может принести более значительные осадки в разных фазах (снег, дождь, переохлажденный дождь). При этом на юге края вероятно потепление до +5˚С и быстрое таяние выпавшего снега, а на севере края потепление пока под вопросом.