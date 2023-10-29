В Прикамье минувшей ночью похолодало до рекордных значений. Поясняют синоптики

В течение суток в понедельник по мере заполнения циклона в Пермском крае продолжится небольшой и умеренный снег, причем не только на юге, но и в северных районах. В Перми может выпасть за сутки до 5 мм осадков, высота снежного покрова может достичь 10 см. При этом потепление не ожидается — в течение суток -1…-5˚С, а на востоке до -8˚С, в Перми -2…-4˚С. На юге края к вечеру понедельника высота снежного покрова может составлять 15-20 см (сейчас максимум в Октябрьском — 10 см).



31 октября в передней части циклонической депрессии начнется мощная адвекция средиземноморского воздуха на ЕТР, с повышением температуры до +15˚С в Черноземье и +10˚С в районе Москвы. Однако пробиться теплу на Урал не даст влияние арктического антициклона с севера Западной Сибири. Он оттеснит теплый воздух на юг, очередная порция осадков в виде снега (возможно и переохлажденного дождя) ожидается в основном на юге края. Здесь возможная слабая оттепель, но на остальной территории ожидается ночью -3…-8˚С (на востоке до -10˚С), днем 0…-3˚С.



И лишь 1 ноября с юго-запада подойдет основной теплый фронт, который может принести более значительные осадки в разных фазах (снег, дождь, переохлажденный дождь). При этом на юге края вероятно потепление до +5˚С и быстрое таяние выпавшего снега, а на севере края потепление пока под вопросом.