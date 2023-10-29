В суде просят признать продажу общежития «Мотовилихинских заводов» недействительной

Posted 29 октября, 14:07
Published 29 октября, 14:07
Modified 29 октября, 14:14
Updated 29 октября, 14:14
Дочерняя компания «Мотовилихинских заводов», ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение», выступила против продажи с торгов предпринимательнице из Ульяновска Анне Шубиной помещений заводского общежития. По ходатайству общества суд наложил на исполнение договора купли-продажи обеспечительные меры.
В своем требовании ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» просит признать недействительными как договор купли-продажи, так и сами торги. Дочерняя компания предприятия также заявлялось в качестве покупателя, но предложила сумму меньше, чем Анна Шубина — 50 млн рублей.
Здание 1983 года постройки на открытых торгах посредством публичного предложения по продаже жилых помещений с 4 по 9 этаж и нежилых помещений на первом этаже, а также земельный участок приобрела ИП Анна Шубина из Ульяновска.
Торги стартовали 11 сентября. Начальная цена продажи лота составляла 71 млн 190 тыс. руб. Срок действия публичного предложения — до момента снижения начальной цены продажи имущества до 50% (35 млн 595 тыс. рублей) действовал бы с 16 по 20 октября 2023 года.
Напомним, помещения по ул. Николая Быстрых, 5 дважды выставлялись на торги, но дважды были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Предприниматель Анна Шубина является учредителем ООО «Северный дворик» (Нижний Новгород), занимающегося эксплуатацией жилфонда за вознаграждение или на договорной основе.