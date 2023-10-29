В суде просят признать продажу общежития «Мотовилихинских заводов» недействительной

В своем требовании ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» просит признать недействительными как договор купли-продажи, так и сами торги. Дочерняя компания предприятия также заявлялось в качестве покупателя, но предложила сумму меньше, чем Анна Шубина — 50 млн рублей.