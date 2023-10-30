Авиарейс из Перми в Махачкалу этой ночью задерживается

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе сегодня, 30 октября, в 14:00 по местному времени. Рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу при этом временно будут направляться в другие города.