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Posted 30 октября, 16:08

Published 30 октября, 16:08

Modified 30 октября, 16:09

Updated 30 октября, 16:09

Авиарейс из Перми в Махачкалу этой ночью задерживается

Авиарейс из Перми в Махачкалу этой ночью задерживается

30 октября 2023, 16:08
Фото: Авиакомпания Икар
Ранее сообщалось о восстановлении работы аэропорта в столице Дагестана.

Рейс из Перми в Махачкалу, согласно данным онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», задерживают на 45 минут. Первыми заметили задержку в «РБК-Пермь».

Рейс EO 960 авиакомпании «Икар» по расписанию должен вылететь из пермского аэропорта 31 октября в 1:25. На данный момент по расчётному времени вылет назначен на 2:10.

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе сегодня, 30 октября, в 14:00 по местному времени. Рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу при этом временно будут направляться в другие города.

Напомним, вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. В итоге воздушную гавань Дагестана пришлось закрыть. Два рейса, которые должны были лететь из Махачкалы в Пермь сегодня, 30 октября, были отменены.

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#Аэропорт#Аэропорт пермь#Транспорт
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