Авиарейс из Перми в Махачкалу этой ночью задерживается

Posted 30 октября, 16:08
Published 30 октября, 16:08
Modified 30 октября, 16:09
Updated 30 октября, 16:09
Рейс из Перми в Махачкалу, согласно данным онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», задерживают на 45 минут. Первыми заметили задержку в «РБК-Пермь».
Рейс EO 960 авиакомпании «Икар» по расписанию должен вылететь из пермского аэропорта 31 октября в 1:25. На данный момент по расчётному времени вылет назначен на 2:10.
Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе сегодня, 30 октября, в 14:00 по местному времени. Рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу при этом временно будут направляться в другие города.
Напомним, вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. В итоге воздушную гавань Дагестана пришлось закрыть. Два рейса, которые должны были лететь из Махачкалы в Пермь сегодня, 30 октября, были отменены.