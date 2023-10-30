Ближе к звездам. Как в Прикамье начинают строить город будущего

«ПСБ запустил комплексную программу финансирования строительства жилья для работников промышленных предприятий и участников гособоронзаказа, по которой застройщик получает финансирование в виде инвестиционного кредита, а сотрудники предприятий — возможность купить квартиры по ценам существенно ниже рыночных. Проект строительства микрорайона в Новых Лядах стал первым для банка в регионе, и он важен не только с точки зрения улучшение жилищных условий для работников семей ведущих промышленных предприятий -, но и направлен на привлечение молодых квалифицированных специалистов в отрасль и сохранение кадрового потенциала в Пермском крае», — прокомментировал региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков.