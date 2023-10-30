Ближе к звездам. Как в Прикамье начинают строить город будущего

Posted 30 октября, 04:00
Published 30 октября, 04:00
Modified 30 октября, 04:00
Updated 30 октября, 04:00
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта четырех зданий будущего жилого комплекса «Новый Звездный», который возведут на улице Трактовая в микрорайоне Новые Ляды. Заказчиком работ выступает специализированный застройщик «Новый Звездный» (учредители структуры — Корпорация развития Пермского края и ООО «БСК-Развитие»).
В жилом комплексе будет возведено четыре дома: два односекционных и два двухсекционных высотой по 9–10 этажей. Площадь жилой застройки составит 22 тыс. кв. м, в домах смогут проживать более 1,7 тыс. человек.
Жилой комплекс будет обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой: рядом находится поликлиника, новая «Техношкола» на 1050 мест, детский сад с яслями на 280 мест, на базе Дома спорта «Протон» планируется создать учебно-тренировочный центр игровых видов спорта «Комета». На территории ЖК разместятся современные «умные» детские и спортивные площадки, будет организована выделенная парковочная зона.
«Двор без машин и система „умный дом“ станут неоспоримыми преимуществами нового жилого комплекса, — рассказал Properm.ru руководитель проекта „Новый Звездный“ Денис Шулепов. — Стандарты системы „Умный дом“ выданы министерством инвестиционного развития Пермского края. Будет осуществляться автоматический централизованный сбор данных с приборов учета. На подъездах будут установлены видеодомофоны, по всему периметру ЖК разместят камеры видеонаблюдения, плюс на входных группах, в лифтовых холлах на первых этажах. Каждый будущий житель сможет следить за тем, что происходит в жизни жилого комплекса через приложение „Умный дом“. Через него же можно будет получать показания приборов учета, отслеживать производимые ремонтные работы, подавать заявки, отрывать входные двери».
По словам Дениса Шулепова, основная задача проекта — обеспечить сотрудников промышленных предприятий современным комфортным, удобным жильем рядом с работой. Проект приоритетный, заключены соглашения между предприятиями, ООО «Новый Звездный» и банком ПСБ. Земля была оперативно выделена под застройку, быстро и грамотно были согласованы все технические решения на стадии проектирования объектов. Проведены опросы сотрудников: какое качество отделки, например, им необходимо, какие планировки им нужны. Территория будущего ЖК будет закрытой, но в то же время парковки разместят по периметру за территорией дворов. Во дворах будет тихо и безопасно.
Теплоснабжающая организация «Т-Плюс» подтвердила наличие мощностей, как и оператор по водоснабжению и водоотведению «Новогор-Прикамье».
От Новых Лядов до центра города — 20 минут на машине, регулярно ездит электричка, от станции «Новые Ляды». Около будущего жилого комплекса находится автобусная остановка. Вся социальная инфраструктура в шаговой доступности, и позволяет принять нагрузку от нового ЖК.
Подготовительный этап на строительной площадке выполнен на 70 процентов. Завершены проектные работы, после проект будет передан на государственную экспертизу. По планам окончание строительства — 2 квартал 2025 года.
Технический надзор и строительный контроль осуществляет сам «Новый Звездный» совместно с «БСК-Развитие». Также сопровождением проекта занимается Корпорация развития Пермского края, Агентство инвестиционного развития Пермского края, министерство строительства Пермского края,
На сегодняшний день стоимость квадратного метра зафиксирована на уровне 78 тыс. рублей за квадратный метр (свободная планировка, без отделки).
Расчистка и планировка земельного участка уже проведены, установлены ограждения. На территории работают геодезисты. В рамках подготовки участка произведена вырубка зеленых насаждений. Как пояснили в «Новом Звездном», взамен на участке будут высажены деревья благородных сортов.
Жилой комплекс строится для сотрудников предприятий инновационного кластера «Технополис „Новый Звездный“». Он расположен в Новых Лядах (Свердловский район города Перми) и включает в себя производственные мощности АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК-Пермские моторы». Специализация кластера — ракетное и авиационное двигателестроение, а также выпуск высокотехнологичной продукции энергетического машиностроения.
АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») возмещает до 50% стоимости аренды жилья для иногородних сотрудников. В этом году ежемесячную компенсацию получают 25 рабочих и специалистов. Ещё 13 заявок рассматриваются жилищной комиссией. Каждый год количество работников «Протон-ПМ», участвующих в программе, растёт почти вдвое. Шесть сотрудников проживают в служебных квартирах в микрорайоне Новые Ляды.
Компенсация за аренду жилья — одно из направлений Жилищной политики «Протон-ПМ», призванной закреплять на предприятии квалифицированных сотрудников по наиболее востребованным специальностям, мотивировать их повышать свою эффективность и производительность труда. В настоящее время прорабатываются ещё две программы, направленные на компенсацию процентов по ипотеке и сокращение расходов на покупку жилья.
Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов отмечает, что, наряду с развитием социальной инфраструктуры на территории присутствия и работой с учебными заведениями в рамках целевого набора, корпоративная жилищная политика рассматривается как инструмент, помогающий привлекать и удерживать квалифицированные кадры.
«Намерены компенсировать первоначальный взнос или процент ипотечной ставки — на выбор работника — для приобретения квартир в жилом комплексе „Новый Звёздный“, — говорит о перспективах Иван Краснов. — На эти цели в ближайшие два года планируется направить более 120 млн рублей». Всё это, по словам директора «Протон-ПМ», повышает доход сотрудников и их интерес к работе в ракетно-космической промышленности».
По словам Ивана Краснова, 75% сотрудников «Протон-ПМ» перешли на зарплатный проект ПСБ, ключевого финансового партнёра. «Новый Звездный» станет пилотным проектом для Пермского края, на котором будут отработаны механизмы взаимодействия финансового института и предприятий ОПК.
«ПСБ запустил комплексную программу финансирования строительства жилья для работников промышленных предприятий и участников гособоронзаказа, по которой застройщик получает финансирование в виде инвестиционного кредита, а сотрудники предприятий — возможность купить квартиры по ценам существенно ниже рыночных. Проект строительства микрорайона в Новых Лядах стал первым для банка в регионе, и он важен не только с точки зрения улучшение жилищных условий для работников семей ведущих промышленных предприятий -, но и направлен на привлечение молодых квалифицированных специалистов в отрасль и сохранение кадрового потенциала в Пермском крае», — прокомментировал региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков.
Планируется, что в новом микрорайоне 432 квартиры будут предоставлены работникам заводов. С будущими новоселами уже начинает работать банк. Им будет предоставлена льготная ипотека.
Также по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина руководители проекта обратились в ПСБ с просьбой рассмотреть распространение льготной ипотеки на сотрудников социальной сферы (образования, здравоохранения).
Масштабы производств растут, заводам нужны сотрудники, а сотрудникам нужны современные квартиры и благоустроенные территории вокруг, поэтому одна из главных задач данного проекта — сделать район привлекательным, интересным для семей, для молодежи, для сотрудников предприятий. Задел для развития у микрорайона есть, есть земельные участки.
Этот проект, по словам генерального директора КРПК Алексея Буракова, уже можно предлагать как типовой, как алгоритм для взаимодействия с промышленными предприятиями, заинтересованными компаниями, у которых существуют потребности в кадрах. «Технополис „Новый Звездный“ позволяет объединять интересы всех сторон, сохраняя в регионе производственный потенциал. Все участники проекта, все партнеры получают необходимые выгоды. А Пермский край получает новые производства. Это обеспечит развитие территории микрорайона и региона в целом», — прокомментировал Алексей Бураков.
По мнению директора АН «Твой дом» Дмитрия Клементьева, «Новый Звездный» — интересный проект и может стать перспективным при хороших условиях для целевой аудитории (работников ОПК) и организации для них рабочих мест. «При высокой загрузке производства со временем привлечёт и других потенциальных интересантов, которые начнут развивать в этой локации сферу сервиса/обслуживания», — прокомментировал Дмитрий Клементьев.
По словам председателя Пермской Торгово-промышленной палаты Олега Жданова, такой подход взаимовыгоден и для работодателя, и для работника.
Олег Жданов, председатель пермской ТПП: — Привязать человека к месту работы с помощью договора соцнайма или льготной ипотеки — это отлично, а если есть еще и школа, и детский сад, это же получается место, где можно пустить корни, создать семью. Это перспективная идея, абсолютно правильная, и на федеральном уровне одобрена. И такой вариант для работников, когда есть и доход, и жилье, это очень предпочтительный вариант.
В ситуации, когда идет жесткая конкуренция за кадры, предоставление льготных условий по ипотеке является хорошей мерой для сохранения и привлечения сотрудников. Безусловно, спрос на такое жилье будет, если предлагаемая стоимость квартир будет доступна для покупателей. Создание комфортных условий для жизни, наполнение объекта необходимой инфраструктурой также благоприятно повлияют на спрос.