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Posted 30 октября, 09:47

Published 30 октября, 09:47

Modified 31 октября, 03:28

Updated 31 октября, 03:28

Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом здании

«Будет уютно и вдохновляюще». Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом здании

30 октября 2023, 09:47
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом здании

Кураторы музея представили новые выставки, а пермяки оценили возможности нового пространства.
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В субботу, 28 октября, состоялось открытие музея современного искусства PERMM в новой локации — бывшем здании автоцентра Mercedes-Benz на ул. Крисанова, 4. К пермякам обратились министр культуры Пермского края Алла Платонова и директор музея Наиля Аллахвердиева. Также были представлены выставки:

  • первая часть выставки «И да и нет» (16+) — новая интерпретация музейной коллекции;
  • проект-исследование пермской музыкальной сцены «Хранители огня» (16+);
  • recycle-инсталляция художника Дмитрия Булныгина «Баньян»;
  • спецпоказ проекта «Антиформа №15» Василия Кононова-Гредина, впервые представленного на международной ярмарке Cosmoscow 2023 на стенде Музея года PERMM.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Мне кажется очень важным и знаковым, что это произошло в год 300-летия Перми, что действительно очень многие мечты пермяков сбываются. Я уверена, что здесь, в этом новом прекрасном помещении музею будет уютно и вдохновляюще. Мне кажется, сегодняшнее открытие — прекрасный пример того, как круто музей осваивает новое пространство. Нас с вами в этом музее ждет уникальная потрясающая атмосфера креативности, творчества и современного искусства.
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Специальными гостями открытия стали автор «Баньяна» Дмитрий Булныгин, а также кураторы выставок Арсений Сергеев («И да и нет»), Эльмира Минкина («Хранители огня») и архитектор Александр Леонов. Выставка «Хранители огня» расположена на месте подземного паркинга — здесь можно познакомиться с историей развития пермской музыки и послушать песни в наушниках, автомобиле и у магнитолы.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Дата открытия музея на новом месте переносилась несколько раз: сначала планировалось начать работу 15 сентября, а затем 21 октября. Руководству учреждения понадобилось больше времени на подготовку. В минувшую субботу в некоторых пространствах виднелся полумрак, а кое-где можно было увидеть коробки — процесс освоения еще продолжается.

Все выставки можно посетить по единому входному билету. Музей PERMM будет работать со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00, а понедельник — выходной день.

#Спецпроекты#Общество#Пермь#Фото#Permm#Фоторепортаж#Музей Permm#Современное искусство
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