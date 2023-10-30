«Будет уютно и вдохновляюще». Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом здании

Дата открытия музея на новом месте переносилась несколько раз: сначала планировалось начать работу 15 сентября, а затем 21 октября. Руководству учреждения понадобилось больше времени на подготовку. В минувшую субботу в некоторых пространствах виднелся полумрак, а кое-где можно было увидеть коробки — процесс освоения еще продолжается.