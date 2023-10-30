«Будет уютно и вдохновляюще». Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом здании

Posted 30 октября, 09:47
Published 30 октября, 09:47
Modified 31 октября, 03:28
Updated 31 октября, 03:28
В субботу, 28 октября, состоялось открытие музея современного искусства PERMM в новой локации — бывшем здании автоцентра Mercedes-Benz на ул. Крисанова, 4. К пермякам обратились министр культуры Пермского края Алла Платонова и директор музея Наиля Аллахвердиева. Также были представлены выставки:
Алла Платонова, министр культуры Пермского края:
— Мне кажется очень важным и знаковым, что это произошло в год 300-летия Перми, что действительно очень многие мечты пермяков сбываются. Я уверена, что здесь, в этом новом прекрасном помещении музею будет уютно и вдохновляюще. Мне кажется, сегодняшнее открытие — прекрасный пример того, как круто музей осваивает новое пространство. Нас с вами в этом музее ждет уникальная потрясающая атмосфера креативности, творчества и современного искусства.
Специальными гостями открытия стали автор «Баньяна» Дмитрий Булныгин, а также кураторы выставок Арсений Сергеев («И да и нет»), Эльмира Минкина («Хранители огня») и архитектор Александр Леонов. Выставка «Хранители огня» расположена на месте подземного паркинга — здесь можно познакомиться с историей развития пермской музыки и послушать песни в наушниках, автомобиле и у магнитолы.
Дата открытия музея на новом месте переносилась несколько раз: сначала планировалось начать работу 15 сентября, а затем 21 октября. Руководству учреждения понадобилось больше времени на подготовку. В минувшую субботу в некоторых пространствах виднелся полумрак, а кое-где можно было увидеть коробки — процесс освоения еще продолжается.
Все выставки можно посетить по единому входному билету. Музей PERMM будет работать со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00, а понедельник — выходной день.