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Posted 30 октября, 13:25

Published 30 октября, 13:25

Modified 30 октября, 13:26

Updated 30 октября, 13:26

Депутатом Законодательного собрания Прикамья может стать бывший краевой вице-премьер

Депутатом Законодательного собрания Прикамья может стать бывший краевой вице-премьер

30 октября 2023, 13:25
Фото: properm.ru
Татьяна Абдуллина может получить вакантный после смерти Александра Житникова мандат.

Президиум Регионального политсовета «Единой России» предложил кандидатуру на замещаемый мандат депутата краевого парламента. Получить мандат покойного Александра Житникова может бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина, сообщает пресс-служба краевого исполкома партии.

Вопрос о замещении вакантного места возник в связи с кончиной Александра Житникова 28 сентября и последующим в связи с этим досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края (региональная группа «Суксунская №19»).

Решено, что члены Президиума направят предложение Избирательной комиссии Пермского края на замещаемый мандат кандидатуру Татьяны Абдуллиной, зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва в составе единого списка от избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ Пермского края» (региональная группа «Березниковская №15).

Татьяна Абдуллина работала в региональном правительстве с 2012 по 2020 год. Занимала посты министра соцразвития и вице-премьера.

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#Политика#Законодательное собрание#Единая россия#Абдуллина
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