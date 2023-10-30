Депутатом Законодательного собрания Прикамья может стать бывший краевой вице-премьер

Posted 30 октября, 13:25
Published 30 октября, 13:25
Modified 30 октября, 13:26
Updated 30 октября, 13:26
Президиум Регионального политсовета «Единой России» предложил кандидатуру на замещаемый мандат депутата краевого парламента. Получить мандат покойного Александра Житникова может бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина, сообщает пресс-служба краевого исполкома партии.
Вопрос о замещении вакантного места возник в связи с кончиной Александра Житникова 28 сентября и последующим в связи с этим досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края (региональная группа «Суксунская №19»).
Решено, что члены Президиума направят предложение Избирательной комиссии Пермского края на замещаемый мандат кандидатуру Татьяны Абдуллиной, зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва в составе единого списка от избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ Пермского края» (региональная группа «Березниковская №15).
Татьяна Абдуллина работала в региональном правительстве с 2012 по 2020 год. Занимала посты министра соцразвития и вице-премьера.