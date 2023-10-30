Депутаты парламента Прикамья одобрили запрет продажи табачной продукции в киосках

В России проводится масштабная работа по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. В апреле 2023 года принят федеральный закон, ограничивающий продажу вейпов. С 1 июня запрещена торговля этими устройствами на выставках, ярмарках, посредством развозной и разносной торговли, а также дистанционно. Их можно продавать только в магазинах и павильонах. Кроме того, запрещена розничная торговля вейпами с их выкладкой и демонстрацией в торговом объекте. Нарушение закона грозит торговым компаниям и их должностным лицам штрафами до 50 тыс. рублей. С 9 мая для организаций и ИП повышены штрафы за продажу табачной продукции и устройств для их потребления детям и подросткам — сумма санкции составляет до 600 тыс. рублей.