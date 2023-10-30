Депутаты парламента Прикамья одобрили запрет продажи табачной продукции в киосках

Posted 30 октября, 11:10
Published 30 октября, 11:10
Modified 30 октября, 11:12
Updated 30 октября, 11:12
В минувший четверг, 26 октября, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края был в первом чтении рассмотрен законопроект о введении дополнительных мер, направленных на защиту здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Документ внес губернатор региона Дмитрий Махонин. Согласно законопроекту, в Прикамье запрещается розничная торговля в нестационарных торговых объектах никотинсодержащей продукцией, кальянами и вейпами. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, депутаты поддержали инициативу.
Дмитрий Махонин отметил, что законопроект важен с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. В киосках и ларьках часто происходит бесконтрольная продажа табака. Проверки показали, что табачные изделия продают и несовершеннолетним, поэтому нужно принять дополнительные меры по ограничению доступа к табачной продукции, чтобы сберечь здоровье детей и подростков.
Нарушителям закона грозят административные штрафы — для юридических лиц от 30 до 50 тыс. рублей, а также изъятие имущества в ходе административного расследования. Изымать будут и табачную продукцию, и киоск, где она продается. Эта норма закреплена Кодексом об административных правонарушениях РФ. Санкции не распространяются на населенные пункты Прикамья, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты — магазины и павильоны.
В России проводится масштабная работа по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. В апреле 2023 года принят федеральный закон, ограничивающий продажу вейпов. С 1 июня запрещена торговля этими устройствами на выставках, ярмарках, посредством развозной и разносной торговли, а также дистанционно. Их можно продавать только в магазинах и павильонах. Кроме того, запрещена розничная торговля вейпами с их выкладкой и демонстрацией в торговом объекте. Нарушение закона грозит торговым компаниям и их должностным лицам штрафами до 50 тыс. рублей. С 9 мая для организаций и ИП повышены штрафы за продажу табачной продукции и устройств для их потребления детям и подросткам — сумма санкции составляет до 600 тыс. рублей.
По словам председателя регионального парламента Валерия Сухих, в Прикамье активно предпринимаются меры по охране здоровья, особенно подрастающего поколения. Он подчеркивает, что нужно всем быть на одной позиции в вопросе сохранения детского здоровья.