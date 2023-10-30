Для пермского межвузовского Кампуса «Будущее пармы» созданы 11 магистерских программ

Posted 30 октября, 11:38
Published 30 октября, 11:38
Modified 30 октября, 11:42
Updated 30 октября, 11:42
Пермскими вузами разработано 11 совместных образовательных программ магистерского уровня. Часть из них будет реализована в рамках межвузовского взаимодействия внутри Кампуса «Будущее пармы», сообщают в правительстве Прикамья.
В Перми прошло совещание, посвященное ходу реализации флагманского проекта системы высшего образования Пермского края — возведение Кампуса «Будущее пармы». Провел его заместитель министра образования РФ Андрей Омельчук, а участниками стали руководители вузов-бенефициаров пермского Кампуса.
Были представлены текущие наработки по реализации проекта Кампуса. Руководитель Дирекции Кампуса Дмитрий Красильников представил доклад о ходе реализации проекта, создаваемых межвузовских лабораториях и организации взаимодействия с индустриальными партнерами.
О формировании образовательного паспорта Кампуса рассказала проректор по образовательной деятельности и информатизации ПГГПУ Лариса Лизунова. По ее словам, сетевые программы открываются уже в 2024–2025 годах. Вузами Перми уже подготовлено 11 совместных образовательных программ магистерского уровня, часть из которых будут реализованы в рамках межвузовского взаимодействия внутри Кампуса.
Замминистра Андрей Омельчук рекомендовал уделить особое внимание сборке и скорейшему запуску сетевых магистерских программ для усиления эффектов межвузовского взаимодействия. Также он отметил высокую степень исполнения показателей участниками рабочей группы Кампуса.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин остановился на роли Кампуса для региона, на том, что комплекс откроет новые возможности для студентов и приведет к изменениям в образовательной и экономической сферах региона.
Целевая модель Кампуса предполагает создание не менее 11 лабораторий по пяти направлениям межвузовского учебно-научного взаимодействия, разработанным в целях реализации национального проекта «Наука и университеты». Среди направлений работы: «Здоровье Пармы», «Недра Пармы», «Технологии Пармы», «Пространство Пармы» и «Душа Пармы». Кампус планируется построить в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. В комплексе появятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.