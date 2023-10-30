Для пермского межвузовского Кампуса «Будущее пармы» созданы 11 магистерских программ

Целевая модель Кампуса предполагает создание не менее 11 лабораторий по пяти направлениям межвузовского учебно-научного взаимодействия, разработанным в целях реализации национального проекта «Наука и университеты». Среди направлений работы: «Здоровье Пармы», «Недра Пармы», «Технологии Пармы», «Пространство Пармы» и «Душа Пармы». Кампус планируется построить в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. В комплексе появятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.