Экс-глава пермского фонда капремонта займется ЖКХ в Волгоградской области

Дмитрий Баранов руководил Фондом капитального ремонта Пермского края с июня 2017 года. В январе 2021 года он написал заявление по собственному желанию после ЧП возле дома по ул. Краснова, 25. Там рухнули строительные перекрытия, в результате чего погибли две женщины. После ухода из капремонта Дмитрий Баранов некоторое время руководил ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края», откуда также уволился по собственному желанию.