Экс-глава пермского фонда капремонта займется ЖКХ в Волгоградской области

Posted 30 октября, 07:07
Published 30 октября, 07:07
Modified 30 октября, 07:13
Updated 30 октября, 07:13
Бывший гендиректор Фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов стал руководителем комитета по ЖКХ Волгоградской области. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», на которые обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Как сообщают NovostiVolgograda.ru, Дмитрий Баранов стал временным руководителем комитета ЖКХ 10 октября, после ухода с поста Бориса Короткова. 25 октября его уже представили подчиненным в качестве руководителя.
Дмитрий Баранов руководил Фондом капитального ремонта Пермского края с июня 2017 года. В январе 2021 года он написал заявление по собственному желанию после ЧП возле дома по ул. Краснова, 25. Там рухнули строительные перекрытия, в результате чего погибли две женщины. После ухода из капремонта Дмитрий Баранов некоторое время руководил ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края», откуда также уволился по собственному желанию.