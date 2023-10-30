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Posted 30 октября, 07:07

Published 30 октября, 07:07

Modified 30 октября, 07:13

Updated 30 октября, 07:13

Экс-глава пермского фонда капремонта займется ЖКХ в Волгоградской области

Экс-глава пермского фонда капремонта займется ЖКХ в Волгоградской области

30 октября 2023, 07:07
Фото: Kandinsky 2.2
Дмитрия Баранова представили коллективу 25 октября.

Бывший гендиректор Фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов стал руководителем комитета по ЖКХ Волгоградской области. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», на которые обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Как сообщают NovostiVolgograda.ru, Дмитрий Баранов стал временным руководителем комитета ЖКХ 10 октября, после ухода с поста Бориса Короткова. 25 октября его уже представили подчиненным в качестве руководителя.

Дмитрий Баранов руководил Фондом капитального ремонта Пермского края с июня 2017 года. В январе 2021 года он написал заявление по собственному желанию после ЧП возле дома по ул. Краснова, 25. Там рухнули строительные перекрытия, в результате чего погибли две женщины. После ухода из капремонта Дмитрий Баранов некоторое время руководил ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края», откуда также уволился по собственному желанию.

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