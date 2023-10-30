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Posted 30 октября 2023, 08:24

Published 30 октября 2023, 08:24

Modified 30 октября 2023, 08:26

Updated 30 октября 2023, 08:26

Еще двоих детей выписали из больницы после отравления на цирковом фестивале в Перми

30 октября 2023, 08:24
Сюжет
Отравление детей на цирковом фестивале в Перми
В больнице остаются трое юных артистов.

В больнице после отравления на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов, проходившем в Перми, остаются трое детей. Двоих выписали сегодня, 30 октября, рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

Всего на больничные койки с диагнозом «норовирус» попали 22 ребенка. Все они — участники циркового фестиваля, проходившего в Перми на прошлой неделе. Контракт на расселение детей был заключен между краевым «Центром по реализации проектов в сфере культуры» и собственником гостиницы «Профсоюзная» — Пермским крайсовпрофом. В условия расселения входил завтрак, его готовит сторонняя организация, арендующая помещение кафе «Сказка» — ИП Александр Шилов, зарегистрированный в Орджоникидзевском районе Перми.

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