Еще двоих детей выписали из больницы после отравления на цирковом фестивале в Перми

Всего на больничные койки с диагнозом «норовирус» попали 22 ребенка. Все они — участники циркового фестиваля, проходившего в Перми на прошлой неделе. Контракт на расселение детей был заключен между краевым «Центром по реализации проектов в сфере культуры» и собственником гостиницы «Профсоюзная» — Пермским крайсовпрофом. В условия расселения входил завтрак, его готовит сторонняя организация, арендующая помещение кафе «Сказка» — ИП Александр Шилов, зарегистрированный в Орджоникидзевском районе Перми.