Из аварийного дома на улице Куйбышева в Перми выехали не все жильцы

С 23 октября в отношении дома ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Под расселение попадают 57 жилых помещений, в которых проживает 76 человек. Они должны были съехать в течение прошлой недели. Им предлагали либо компенсировать плату за аренду другого жилья, либо переехать в маневренный фонд.