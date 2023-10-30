Из аварийного дома на улице Куйбышева в Перми выехали не все жильцы

Posted 30 октября, 05:58
Published 30 октября, 05:58
Modified 30 октября, 06:18
Updated 30 октября, 06:18
В аварийном доме на ул. Куйбышева, 68 остаются две семьи несмотря на то, что все жильцы должны были съехать к сегодняшнему дню, сообщает «Вести-Пермь»
Одного из жильцов не устроил вариант расселения, который предложила мэрия. Его семье, состоящей из трех человек, предложили переехать в помещение маневренного фонда площадью 10 кв. м. Оставшиеся жильцы планируют съехать в течение ближайших суток.
В 2021 году трехэтажный дом по адресу Куйбышева, 68 признали аварийным и подлежащим сносу. Собственники обратились в суд, который признал это решение незаконным. Затем администрации удалось обжаловать решение суда.
С 23 октября в отношении дома ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Под расселение попадают 57 жилых помещений, в которых проживает 76 человек. Они должны были съехать в течение прошлой недели. Им предлагали либо компенсировать плату за аренду другого жилья, либо переехать в маневренный фонд.