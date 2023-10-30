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Posted 30 октября, 05:58

Published 30 октября, 05:58

Modified 30 октября, 06:18

Updated 30 октября, 06:18

Из аварийного дома на улице Куйбышева в Перми выехали не все жильцы

Из аварийного дома на улице Куйбышева в Перми выехали не все жильцы

30 октября 2023, 05:58
Фото: properm.ru
Одного из них не устроило жилье, которое предложила мэрия.

В аварийном доме на ул. Куйбышева, 68 остаются две семьи несмотря на то, что все жильцы должны были съехать к сегодняшнему дню, сообщает «Вести-Пермь»

Одного из жильцов не устроил вариант расселения, который предложила мэрия. Его семье, состоящей из трех человек, предложили переехать в помещение маневренного фонда площадью 10 кв. м. Оставшиеся жильцы планируют съехать в течение ближайших суток.

В 2021 году трехэтажный дом по адресу Куйбышева, 68 признали аварийным и подлежащим сносу. Собственники обратились в суд, который признал это решение незаконным. Затем администрации удалось обжаловать решение суда.

С 23 октября в отношении дома ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Под расселение попадают 57 жилых помещений, в которых проживает 76 человек. Они должны были съехать в течение прошлой недели. Им предлагали либо компенсировать плату за аренду другого жилья, либо переехать в маневренный фонд.

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#Аварийное жилье#Ветхое и аварийное жилье#Чс#Режим чс
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