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Posted 30 октября, 10:50

Published 30 октября, 10:50

Modified 30 октября, 10:52

Updated 30 октября, 10:52

Из Махачкалы до Перми отменили ещё один авиарейс

Из Махачкалы до Перми отменили ещё один авиарейс

30 октября 2023, 10:50
Фото: properm.ru
Речь идёт о рейсе, обслуживаемом авиакомпаний Nordwind.

В связи с временным закрытием Международного аэропорта Махачкала сегодня, 30 октября, авиарейс N4-959 из столицы Дагестана до Перми отменила авиакомпания Nordwind. Об этом сообщают в telegram-канале перевозчика.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предоставляет возможность:

  • Возврата денежных средств в полном объёме.
  • Пересадку на рейсы перевозчика Казань ↔️ Грозный, Казань ↔️ Владикавказ, Казань ↔️ Минеральные Воды, Уфа ↔️ Владикавказ, Нижний Новгород ↔️ Минеральные Воды и Пермь ↔️ Владикавказ до 1 ноября 2023 года включительно без доплат.
  • Перенос вылета на рейсы в/из Махачкалы на другие даты после 2 ноября 2023 года без штрафа с доплатой по тарифу.

Ранее стало известно, что авиарейс из Махачкалы в Пермь, который должен был состояться сегодня, 30 октября, отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

Самолет из столицы Дагестана должен был приземлиться в Перми в 15:35. Рейс выполняет авиакомпания «Икар».

Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек. Воздушная гавань Дагестана сейчас закрыта. По данным Росавиации, она начнет работу 31 октября в 3:00 по московскому времени.

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#Происшествия#Транспорт
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