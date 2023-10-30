Из Махачкалы до Перми отменили ещё один авиарейс

Posted 30 октября, 10:50
Published 30 октября, 10:50
Modified 30 октября, 10:52
Updated 30 октября, 10:52
В связи с временным закрытием Международного аэропорта Махачкала сегодня, 30 октября, авиарейс N4-959 из столицы Дагестана до Перми отменила авиакомпания Nordwind. Об этом сообщают в telegram-канале перевозчика.
Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предоставляет возможность:
Ранее стало известно, что авиарейс из Махачкалы в Пермь, который должен был состояться сегодня, 30 октября, отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
Самолет из столицы Дагестана должен был приземлиться в Перми в 15:35. Рейс выполняет авиакомпания «Икар».
Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек. Воздушная гавань Дагестана сейчас закрыта. По данным Росавиации, она начнет работу 31 октября в 3:00 по московскому времени.