Как открыть модный продуктовый магазин по франшизе без лишних усилий? Инструкция

2. Заручитесь поддержкой, если у вас мало руководящего опыта или его нет совсем. В Жизньмарте для этого разработали специальный проект «Инвестиционный Тиндер», где предприниматель может найти себе управляющего партнера с подходящими финансовыми возможностями. Просчитайте возможные риски.



Для открытия магазина большого формата (площадь 100-200 кв. м) с доставкой, нужно 10-14 млн рублей. Проект может приносить в среднем 500-800 тыс. рублей чистой прибыли в месяц. Роялти — от 5%. По финансовой модели, окупаемость занимает 36 месяцев, в реальности в среднем требуется 21 месяц.



После подписания договора вы получите от управляющей компании большого формата поддержку на всех этапах: от концепции магазина до работы с поставщиками. УК поможет с подбором помещения, стартовым обучением сотрудников, созданием потока постоянных гостей и не только.