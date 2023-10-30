Как открыть модный продуктовый магазин по франшизе без лишних усилий? Инструкция

Posted 30 октября, 12:23
Published 30 октября, 12:23
Modified 30 октября, 13:03
Updated 30 октября, 13:03
Выберите то, что вам откликается. Что близко именно вам, какое направление хотелось бы развить?
Для начала определитесь: вы хотите развиваться в торговле, производстве или сфере услуг? Помните, что нет ни одной идеи, которая бы сработала для каждого на 100%. После этого решите, что вы можете предложить потребителю и на что есть спрос в вашем районе или городе. Оцените свои умения и навыки, подумайте, что можно улучшить и «прокачать».
Если вы любите качественные товары и не любите ждать, то концепция Жизньмарта придется вам по душе. Один из принципов сети Жизньмарт — это отбор лучшего товара в своей категории. Вместо нескольких товаров одной линейки под разными брендами компания предлагает потребителю лучшее — качественное и вкусное. Это экономит время покупателя, ведь выбор продуктов упрощается. В среднем на покупки он тратит 5 минут. Среднее время посещения магазина составляет всего 5 минут. На полках, в основном, представлены товары местных производителей под торговой маркой Жизньмарт. Продукт поставщика должен быть с чистым составом. Кроме того, пермяки — это не покупатели, а гости: для них предоставляют воду, пледы и бесплатные пакеты.
Ответьте себе на следующие вопросы: почему вы хотите присоединиться именно к этой франшизе? Насколько она успешна?
Посмотрите, как работают торговые точки франшизы: оцените, насколько грамотно и быстро работники обслуживают клиентов, как организованы процессы. Обращайте внимание не только на рекламные материалы, но и на то, как устроена работа в магазинах. Понаблюдайте за этапами развития франшизы — с чего она началась и каких успехов достигла к сегодняшнему дню.
1. В пару кликов можно найти информацию о финансовых (количественных) и качественных (отзывы) показателях компании. Даже начинающий бизнесмен увидит ориентир в бизнес-модели Жизньмарт, которая насчитывает 200 магазинов по всей России, а скоро откроется в Дубае и Казахстане.
Это не просто супермаркет, а магазин, в котором можно выпить кофе и поесть готовую еду, свежую выпечку и десерты в зоне кафе. 70% ассортимента — это свежая продукция. Действует и доставка на дом. Если вам откликается культура компании, то присоединяйтесь к Жизньмарту большого формата.
2. Заручитесь поддержкой, если у вас мало руководящего опыта или его нет совсем. В Жизньмарте для этого разработали специальный проект «Инвестиционный Тиндер», где предприниматель может найти себе управляющего партнера с подходящими финансовыми возможностями. Просчитайте возможные риски.
Для открытия магазина большого формата (площадь 100-200 кв. м) с доставкой, нужно 10-14 млн рублей. Проект может приносить в среднем 500-800 тыс. рублей чистой прибыли в месяц. Роялти — от 5%. По финансовой модели, окупаемость занимает 36 месяцев, в реальности в среднем требуется 21 месяц.
После подписания договора вы получите от управляющей компании большого формата поддержку на всех этапах: от концепции магазина до работы с поставщиками. УК поможет с подбором помещения, стартовым обучением сотрудников, созданием потока постоянных гостей и не только.
3. Не забывайте, что в век цифровизации можно легко находить информацию о бизнес-процессах, которые действительно работают. Это могут быть форумы на специализированных сайтах, или сервисы для проверки контрагентов, где вы можете оценивать опыт других компаний.
Но проще всего держать полезные советы под рукой в формате ежедневной подписки: партнеры и потенциальные франчайзи Жизньмарт получают полезную информацию мгновенно у себя в телефоне.
Выясните, какой район в вашем городе является популярным у местных жителей. Какие здания притягивают взгляд, куда хочется зайти?
В любом городе есть места притяжения местных жителей, где и в будни, и в выходные можно увидеть много людей разных возрастов. Они находятся не только в центре города, но и в других районах: например, это могут быть прогулочные улицы или улицы с большим количеством ресторанов и баров. Понаблюдайте за жителями вашего города: в какие здания они заходят чаще всего? Где и утром, и днем проходит много людей?
Перед заходом в новый город Жизньмарт определяет 30-40 потенциально интересных мест, расставляет приоритеты. Готовая карта предоставляется франчайзи, который работает с ней, ищет помещения, затем перепроверяет. УК большего форма выбирает место для магазина по следующим параметрам:
Зачем изобретать велосипед и рисковать своими нервами и деньгами, если все уже сделано и работает для вас? Выберите франшизу, которая открыта для сотрудничества и дает полную информацию о своей деятельности. Это поможет вам сохранить уверенность в завтрашнем дне и двигаться к успеху.
Сеть уже показала себя как компания с высокой лояльностью к сотрудникам и гостям. Она легко дает информацию о любых показателях и цифрах. Компания непрерывно растет: постоянно открываются новые точки и есть стратегия развития на федеральном уровне.