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Posted 30 октября, 08:49

Published 30 октября, 08:49

Modified 30 октября, 08:50

Updated 30 октября, 08:50

Кудымкарец осуждён за призывы к насилию в отношении выходцев из Средней Азии

Кудымкарец осуждён за призывы к насилию в отношении выходцев из Средней Азии

30 октября 2023, 08:49
Фото: 1MI
Свои призывы мужчина публиковал в соцсетях.
Сюжет
ФСБ

Житель Кудымкара в соцсетях публиковал экстремистские посты, однако был задержан. Подробности сообщают в УФСБ по Пермскому краю.

Как сообщают в спецслужбе, в публикациях кудымкарца содержались «лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности (народы Средней Азии)».

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишении свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей на тот же срок.

Приговор суда вступил в законную силу.

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#Общество#ФСБ#Экстремизм#Экстремисты
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