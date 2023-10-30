Кудымкарец осуждён за призывы к насилию в отношении выходцев из Средней Азии

Posted 30 октября, 08:49
Published 30 октября, 08:49
Modified 30 октября, 08:50
Updated 30 октября, 08:50
Житель Кудымкара в соцсетях публиковал экстремистские посты, однако был задержан. Подробности сообщают в УФСБ по Пермскому краю.
Как сообщают в спецслужбе, в публикациях кудымкарца содержались «лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности (народы Средней Азии)».
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишении свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей на тот же срок.
Приговор суда вступил в законную силу.