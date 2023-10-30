Кудымкарец осуждён за призывы к насилию в отношении выходцев из Средней Азии

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишении свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей на тот же срок.