«Любовь важнее правил». Пермский «Амкар» сыграл в форме, посвященной дислексии

Сам матч завершился разгромом соперника — белгородский «Салют» проиграл со счетом 5:1. Футболисты обеих команд вышли на поле вместе с педагогами кафедры логопедии и коммуникативных технологий Пермского гуманитарного педагогического университета, а также логопедов городских школ и детских садов. Плакаты педагогов привлекали внимание к проблеме дислексии: «Дети-футболисты читают чисто!», «Тренируем чтение и мяча ведение», «Дислексию на мыло!» и другими слоганами. Эти логопеды весь сезон будут работать с тренерами Академии клуба и юными футболистами.