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Posted 30 октября, 12:07

Published 30 октября, 12:07

Modified 31 октября, 02:22

Updated 31 октября, 02:22

ФК «Амкар-Пермь» сыграл в форме, посвященной дислексии

«Любовь важнее правил». Пермский «Амкар» сыграл в форме, посвященной дислексии

30 октября 2023, 12:07
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

ФК «Амкар-Пермь» сыграл в форме, посвященной дислексии

Целью акции стало привлечение внимания к проблеме, которой страдают взрослые и дети во всем мире.
Сюжет
Амкар

В субботу, 28 октября, футбольный клуб «Амкар Пермь» вышел на поле в специальной форме, посвященной дислексии. Автором формы стал дизайнер с дислексией Сергей Ермолаев, работающий под псевдонимом Faber, также проект поддержала Ассоциация родителей детей с дислексией. Акция прошла в рамках V Всероссийской недели осведомленности о дислексии.

Сам матч завершился разгромом соперника — белгородский «Салют» проиграл со счетом 5:1. Футболисты обеих команд вышли на поле вместе с педагогами кафедры логопедии и коммуникативных технологий Пермского гуманитарного педагогического университета, а также логопедов городских школ и детских садов. Плакаты педагогов привлекали внимание к проблеме дислексии: «Дети-футболисты читают чисто!», «Тренируем чтение и мяча ведение», «Дислексию на мыло!» и другими слоганами. Эти логопеды весь сезон будут работать с тренерами Академии клуба и юными футболистами.

Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

Дислексия — это частичное специфическое нарушение процессов чтения, письма и счета. Мозг неправильно воспринимает и расшифровывает зрительную информацию — буквы или цифры, детям сложно научиться читать и писать, а взрослым — делать это быстро и без ошибок. По статистике, около 15-20% людей на Земле имеют симптомы дислексии.

Основатель Ассоциации родителей детей с дислексией Мария Пиотровская отметила, что футболисты «Амкара» сами выразили желание сыграть матч в специальной форме. Надписи, имена и прозвища спортсменов на форме написаны специальным шрифтом, созданным вместе с детьми с дислексией. На форме хорошо видно, как страдающие этим недугом воспринимают информацию — некоторые буквы отзеркалены.

Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

Главной мыслью проекта — «Любовь важнее правил». Создатели формы хотели сказать, что любовь и поддержка близких гораздо важнее, чем условные правила грамматики. «Амкар Пермь» разыграет комплекты специальной формы на аукционе. Вырученные средства направят на поддержку исследований дислексии.

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