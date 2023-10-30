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Posted 30 октября, 06:56

Published 30 октября, 06:56

Modified 30 октября, 06:58

Updated 30 октября, 06:58

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничено движение транспорта из-за снегопада

На трассе Пермь — Екатеринбург из-за снегопада и метели ограничили движение

30 октября 2023, 06:56
Фото: fusionbrain.ai

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничено движение транспорта из-за снегопада

Экипажи ДПС перешли на усиленный режим работы.

На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург сегодня, 30 октября, частично ограничили движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за сильного снегопада и метели. В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области сообщают, что приняли такие меры на участке от Красноуфимского района до Екатеринбурга, со 160 по 352 километр автодороги.

Видимость на этом фрагменте трассы ограничена из-за погоды. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. Попавшим в беду водителям рекомендуется обращаться за помощью по номеру экстренных служб 112.

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#Авто#Пермь#Ограничение движения#Пермь-екатеринбург#Екатеринбург
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