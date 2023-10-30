На трассе Пермь — Екатеринбург из-за снегопада и метели ограничили движение

На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург сегодня, 30 октября, частично ограничили движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за сильного снегопада и метели. В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области сообщают, что приняли такие меры на участке от Красноуфимского района до Екатеринбурга, со 160 по 352 километр автодороги.