На трассе Пермь — Екатеринбург из-за снегопада и метели ограничили движение

Posted 30 октября, 06:56
Published 30 октября, 06:56
Modified 30 октября, 06:58
Updated 30 октября, 06:58
На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург сегодня, 30 октября, частично ограничили движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за сильного снегопада и метели. В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области сообщают, что приняли такие меры на участке от Красноуфимского района до Екатеринбурга, со 160 по 352 километр автодороги.
Видимость на этом фрагменте трассы ограничена из-за погоды. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. Попавшим в беду водителям рекомендуется обращаться за помощью по номеру экстренных служб 112.