На улице Краснова в Перми обрушился канализационный коллектор

Posted 30 октября, 16:39
Published 30 октября, 16:39
Modified 30 октября, 16:41
Updated 30 октября, 16:41
Ночью 29 октября в центре Перми, на ул. Краснова обрушился канализационный коллектор. В связи с этим сейчас там ведутся работы, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».
Проезжая часть улицы Краснова на перекрёстке с ул. Газеты Звезда (в направлении от ул. Сибирская) перекрыта для проведения ремонтно-восстановительных работ. Здесь проходит коллектор диаметром один метр, по которому самотеком транспортируются сточные воды, свод которого обрушился.
Транспортировка стоков по коллектору продолжается без сбоев. Водоснабжение потребителям не ограничено. Канализационный коллектор, проходящий по ул. Краснова, был почти полностью обновлен в 2004–2005 гг. Сейчас разрушение произошло на оставшемся участке.
В воскресенье специалисты подрядной организации провели земляные работы и расширили площадь ограждений. Для безопасности горожан движение автотранспорта по ул. Краснова частично ограничено:
Игнорируя ограждения, предупреждающие и запрещающие знаки, некоторые автомобилисты проезжают данный перекрёсток по тротуарам.
В настоящее время специалисты готовятся к санации стеклопластиковой трубой участка протяженностью около 50 метров. Работы планируется завершить до конца недели.