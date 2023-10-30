На улице Краснова в Перми обрушился канализационный коллектор

Проезжая часть улицы Краснова на перекрёстке с ул. Газеты Звезда (в направлении от ул. Сибирская) перекрыта для проведения ремонтно-восстановительных работ. Здесь проходит коллектор диаметром один метр, по которому самотеком транспортируются сточные воды, свод которого обрушился.