properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 16:39

Published 30 октября, 16:39

Modified 30 октября, 16:41

Updated 30 октября, 16:41

На улице Краснова в Перми обрушился канализационный коллектор

На улице Краснова в Перми обрушился канализационный коллектор

30 октября 2023, 16:39
Фото: НОВОГОР-Прикамье
Из-за этого ограничено движение транспорта в районе

Ночью 29 октября в центре Перми, на ул. Краснова обрушился канализационный коллектор. В связи с этим сейчас там ведутся работы, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».

Проезжая часть улицы Краснова на перекрёстке с ул. Газеты Звезда (в направлении от ул. Сибирская) перекрыта для проведения ремонтно-восстановительных работ. Здесь проходит коллектор диаметром один метр, по которому самотеком транспортируются сточные воды, свод которого обрушился.

Транспортировка стоков по коллектору продолжается без сбоев. Водоснабжение потребителям не ограничено. Канализационный коллектор, проходящий по ул. Краснова, был почти полностью обновлен в 2004–2005 гг. Сейчас разрушение произошло на оставшемся участке.

В воскресенье специалисты подрядной организации провели земляные работы и расширили площадь ограждений. Для безопасности горожан движение автотранспорта по ул. Краснова частично ограничено:

  • закрыт проезд от перекрёстка ул. Краснова и ул. Газеты Звезда в сторону ул. Сибирская;
  • перекрыта проезжая часть на всю ширину на перекрестке ул. Краснова/ул. Газета Звезда со стороны ул. Сибирской.

Игнорируя ограждения, предупреждающие и запрещающие знаки, некоторые автомобилисты проезжают данный перекрёсток по тротуарам.

В настоящее время специалисты готовятся к санации стеклопластиковой трубой участка протяженностью около 50 метров. Работы планируется завершить до конца недели.

#Общество#Жкх#Новогор#Жкх перми
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25