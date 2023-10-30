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Posted 30 октября, 12:08

Published 30 октября, 12:08

Modified 30 октября, 12:10

Updated 30 октября, 12:10

Обнимающие котики: настоящая милота в доме

Обнимающие котики: настоящая милота в доме

30 октября 2023, 12:08
Фото: Midjourney
Пушистый котик, обладающий уникальной способностью раздавать обнимашки бесплатно, стал настоящей сенсацией в Сети, вызывая восторг и любовь у пользователей.

Многие люди считают, что кошки предпочитают жить в одиночестве. Но это не совсем верно. Возможно, их предки предпочитали такой образ жизни, но домашние кошки другие, пишет ridus.ru.

Они не только живут вместе, но и обнимаются друг с другом. В любое время рыжая кошка может подойти к другой и сразу же получить обнимашки. Для этого нужно всего лишь лечь рядом с пушистым терапевтом или свернуться клубочком рядом с ним.

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