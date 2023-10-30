Обнимающие котики: настоящая милота в доме

Posted 30 октября, 12:08
Published 30 октября, 12:08
Modified 30 октября, 12:10
Updated 30 октября, 12:10
Многие люди считают, что кошки предпочитают жить в одиночестве. Но это не совсем верно. Возможно, их предки предпочитали такой образ жизни, но домашние кошки другие, пишет ridus.ru.
Они не только живут вместе, но и обнимаются друг с другом. В любое время рыжая кошка может подойти к другой и сразу же получить обнимашки. Для этого нужно всего лишь лечь рядом с пушистым терапевтом или свернуться клубочком рядом с ним.