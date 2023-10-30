Отменен авиарейс из Махачкалы в Пермь

Posted 30 октября, 03:38
Published 30 октября, 03:38
Modified 30 октября, 03:40
Updated 30 октября, 03:40
Авиарейс из Махачкалы в Пермь, который должен был состояться сегодня, 30 октября, отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
Самолет из столицы Дагестана должен был приземлиться в Перми в 15:35. Рейс выполняет авиакомпания «Икар».
Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек. Воздушная гавань Дагестана сейчас закрыта. По данным Росавиации, она начнет работу 31 октября в 3:00 по московскому времени.