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Posted 30 октября, 03:38

Published 30 октября, 03:38

Modified 30 октября, 03:40

Updated 30 октября, 03:40

Отменен авиарейс из Махачкалы в Пермь

Отменен авиарейс из Махачкалы в Пермь

30 октября 2023, 03:38
Фото: properm.ru
Аэропорт Дагестана будет закрыт до 31 октября.

Авиарейс из Махачкалы в Пермь, который должен был состояться сегодня, 30 октября, отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

Самолет из столицы Дагестана должен был приземлиться в Перми в 15:35. Рейс выполняет авиакомпания «Икар».

Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек. Воздушная гавань Дагестана сейчас закрыта. По данным Росавиации, она начнет работу 31 октября в 3:00 по московскому времени.

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#Аэропорт#Самолет#Аэропорт пермь#Дагестан#Махачкала
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