Отменен авиарейс из Махачкалы в Пермь

Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек. Воздушная гавань Дагестана сейчас закрыта. По данным Росавиации, она начнет работу 31 октября в 3:00 по московскому времени.