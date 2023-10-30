Пермский «Молот» победил девятый раз подряд

Наши спортсмены смогли поразить ворота соперника в каждом из игровых отрезков матча. Шайбы забросили Роман Ивашов, Константин Пархоменко, Дмитрий Воробьев, Владимир Сычушкин. Также двумя попаданиями отличился Егор Манин. По итогам вчерашней игры, «Молот» возвращается в Пермь со 100% очков.