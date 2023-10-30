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Posted 30 октября, 04:58

Published 30 октября, 04:58

Modified 30 октября, 05:08

Updated 30 октября, 05:08

Пермский «Молот» обыграл столичную «Звезду» 29 октября

Пермский «Молот» победил девятый раз подряд

30 октября 2023, 04:58
Фото: скриншот трансляции матча

Пермский «Молот» обыграл столичную «Звезду» 29 октября

Наша команда поднялась на третье место турнирной таблицы.

Пермский хоккейный клуб «Молот» завершил выездную серию игр девятой победой подряд. Пермяки выиграли у московской «Звезды» со счетом 6:3.

Наши спортсмены смогли поразить ворота соперника в каждом из игровых отрезков матча. Шайбы забросили Роман Ивашов, Константин Пархоменко, Дмитрий Воробьев, Владимир Сычушкин. Также двумя попаданиями отличился Егор Манин. По итогам вчерашней игры, «Молот» возвращается в Пермь со 100% очков.

Следующий матч состоится на домашнем льду в пятницу, 3 ноября, в 19:00.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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