Пермский «Молот» победил девятый раз подряд

Posted 30 октября, 04:58
Published 30 октября, 04:58
Modified 30 октября, 05:08
Updated 30 октября, 05:08
Пермский хоккейный клуб «Молот» завершил выездную серию игр девятой победой подряд. Пермяки выиграли у московской «Звезды» со счетом 6:3.
Наши спортсмены смогли поразить ворота соперника в каждом из игровых отрезков матча. Шайбы забросили Роман Ивашов, Константин Пархоменко, Дмитрий Воробьев, Владимир Сычушкин. Также двумя попаданиями отличился Егор Манин. По итогам вчерашней игры, «Молот» возвращается в Пермь со 100% очков.
Следующий матч состоится на домашнем льду в пятницу, 3 ноября, в 19:00.