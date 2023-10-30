Пермскую актрису Нину Заразилову похоронят на Северном кладбище

Прощание с заслуженной артисткой РФ пройдет сегодня, 30 октября, в Большом ритуальном зале на ул. Старцева, 61. Оно начнется в 11:40. Затем пройдет отпевание в церкви на ул. Старцева 140а. После этого Нину Заразилову похоронят на Северном кладбище.