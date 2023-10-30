Posted 30 октября, 04:29
Published 30 октября, 04:29
Modified 30 октября, 04:31
Updated 30 октября, 04:31
Пермскую актрису Нину Заразилову похоронят на Северном кладбище. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на источник в Театре-Театре.
Прощание с заслуженной артисткой РФ пройдет сегодня, 30 октября, в Большом ритуальном зале на ул. Старцева, 61. Оно начнется в 11:40. Затем пройдет отпевание в церкви на ул. Старцева 140а. После этого Нину Заразилову похоронят на Северном кладбище.
Напомним, актриса скончалась в четверг, 26 октября. Она играла в Пермском академическом театре почти 50 лет, ее биография насчитывает более 70 ролей.