Пермячка рассказала, как застряла в Махачкале из-за погрома в аэропорту

Posted 30 октября, 11:43
Published 30 октября, 11:43
Modified 30 октября, 11:45
Updated 30 октября, 11:45
Жительница Перми Валентина Мясникова не может вернуться домой из Дагестана из-за погрома, который устроили местные жители в аэропорту Дагестана. Женщина боится выходить на улицу.
«Ночью пришла смс об отмене рейса с возвратом средств, — рассказала Валентина Properm.ru. — Дальше — делай что хочешь. Рейсы на сегодня почти все отменены. Но самое интересное, что рейс до Екатеринбурга, который должен был вылететь в 3:55 в статусе задерживается. До Перми на завтра рейсов нет. Купила билет на завтра через Питер. Ждем».
Сейчас туристка находится в хостеле. Согласно правилам, если рейс задерживается более, чем на восемь часов днем и на шесть часов ночью, перевозчик обязан поселить пассажира в отеле. По словам Валентины, представители авиакомпании с ней не связывались. «Какое жилье, вы что. Только смс», — говорит она.
Собеседница говорит, что боится покидать хостел: «Не выходила еще на улицу и не планирую от греха подальше, по крайней мере в центр. Насмотрелась видео еще вчера».
Тем временем аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе сегодня, 30 октября, в 14:00 по местному времени. Рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу при этом временно будут направляться в другие города.
Напомним, вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. В итоге воздушную гавань Дагестана пришлось закрыть. Два рейса, которые должны были лететь из Махачкалы в Пермь сегодня, 30 октября, были отменены.