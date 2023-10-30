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Posted 30 октября, 11:43

Published 30 октября, 11:43

Modified 30 октября, 11:45

Updated 30 октября, 11:45

Пермячка рассказала, как застряла в Махачкале из-за погрома в аэропорту

Пермячка рассказала, как застряла в Махачкале из-за погрома в аэропорту

30 октября 2023, 11:43
Фото: скриншот с видео telegram-канала ВЧК ОГПУ
Тем временем аэропорт в Дагестане вернулся к работе.

Жительница Перми Валентина Мясникова не может вернуться домой из Дагестана из-за погрома, который устроили местные жители в аэропорту Дагестана. Женщина боится выходить на улицу.

«Ночью пришла смс об отмене рейса с возвратом средств, — рассказала Валентина Properm.ru. — Дальше — делай что хочешь. Рейсы на сегодня почти все отменены. Но самое интересное, что рейс до Екатеринбурга, который должен был вылететь в 3:55 в статусе задерживается. До Перми на завтра рейсов нет. Купила билет на завтра через Питер. Ждем».

Сейчас туристка находится в хостеле. Согласно правилам, если рейс задерживается более, чем на восемь часов днем и на шесть часов ночью, перевозчик обязан поселить пассажира в отеле. По словам Валентины, представители авиакомпании с ней не связывались. «Какое жилье, вы что. Только смс», — говорит она.

Собеседница говорит, что боится покидать хостел: «Не выходила еще на улицу и не планирую от греха подальше, по крайней мере в центр. Насмотрелась видео еще вчера».

Тем временем аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе сегодня, 30 октября, в 14:00 по местному времени. Рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу при этом временно будут направляться в другие города.

Напомним, вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Пострадали более 20 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. В итоге воздушную гавань Дагестана пришлось закрыть. Два рейса, которые должны были лететь из Махачкалы в Пермь сегодня, 30 октября, были отменены.

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#Аэропорт#Пермь#Хостел#Отмена рейсов#Погром#Дагестан#Махачкала
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