Пермячка рассказала, как застряла в Махачкале из-за погрома в аэропорту

«Ночью пришла смс об отмене рейса с возвратом средств, — рассказала Валентина Properm.ru. — Дальше — делай что хочешь. Рейсы на сегодня почти все отменены. Но самое интересное, что рейс до Екатеринбурга, который должен был вылететь в 3:55 в статусе задерживается. До Перми на завтра рейсов нет. Купила билет на завтра через Питер. Ждем».