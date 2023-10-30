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Posted 30 октября, 09:51

Published 30 октября, 09:51

Modified 30 октября, 09:52

Updated 30 октября, 09:52

Пермякам предлагают выбрать новое название для остановки в Мотовилихинском районе

Пермякам предлагают выбрать новое название для остановки в Мотовилихинском районе

30 октября 2023, 09:51
Фото: properm.ru
«Пермскую ярмарку» переименуют из-за неактуальности нынешнего названия.

В Перми предлагают выбрать новое название для остановочного пункта «Пермская ярмарка». Об этом сообщают в администрации города.

Существующее название связано с выставочным центром, который переехал из данного района ещё в 2016 году.

Онлайн-голосование за новые варианты названия остановки проходит на сайте «Госуслуги» до 12 ноября.

Сейчас пермякам предлагают следующие варианты:

  • Нефтяной колледж
  • Финансово-экономический колледж
  • Улица Патриса Лумумбы
  • Другое

Результаты будут представлены на совет по топонимике для присвоения названия.

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#Пермская езда#Транспорт
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