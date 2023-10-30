Пермякам предлагают выбрать новое название для остановки в Мотовилихинском районе

Posted 30 октября, 09:51
Published 30 октября, 09:51
Modified 30 октября, 09:52
Updated 30 октября, 09:52
В Перми предлагают выбрать новое название для остановочного пункта «Пермская ярмарка». Об этом сообщают в администрации города.
Существующее название связано с выставочным центром, который переехал из данного района ещё в 2016 году.
Онлайн-голосование за новые варианты названия остановки проходит на сайте «Госуслуги» до 12 ноября.
Сейчас пермякам предлагают следующие варианты:
Результаты будут представлены на совет по топонимике для присвоения названия.