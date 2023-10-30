Пермяков предупреждают о резком ухудшении погоды. Ожидают сильный ветер и туман

Posted 30 октября, 09:06
Published 30 октября, 09:06
Modified 30 октября, 09:08
Updated 30 октября, 09:08
Сегодня, 30 октября, в Пермском крае ожидаются сильный ветер, туман, гололедица, метель и мокрый снег. Об ухудшении погоды пермяков предупреждают в региональном ГИБДД.
Водителей просят уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.
«При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям» — отмечают в инспекции.
Пешеходы в таких погодных условиях должны иметь световозвращающие элементы на одежде и обеспечить их видимость водителями.