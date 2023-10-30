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Posted 30 октября, 09:06

Published 30 октября, 09:06

Modified 30 октября, 09:08

Updated 30 октября, 09:08

Пермяков предупреждают о резком ухудшении погоды. Ожидают сильный ветер и туман

Пермяков предупреждают о резком ухудшении погоды. Ожидают сильный ветер и туман

30 октября 2023, 09:06
Фото: ГИБДД по Пермскому краю
Также синоптики говорят о гололедице, метели и мокром снеге.

Сегодня, 30 октября, в Пермском крае ожидаются сильный ветер, туман, гололедица, метель и мокрый снег. Об ухудшении погоды пермяков предупреждают в региональном ГИБДД.

Водителей просят уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

«При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям» — отмечают в инспекции.

Пешеходы в таких погодных условиях должны иметь световозвращающие элементы на одежде и обеспечить их видимость водителями.

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#Происшествия#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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