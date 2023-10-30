Подозреваемого в серии изнасилований в Перми и в Екатеринбурге оставили в СИЗО

Известно, что обвиняемый некоторое время назад наблюдался у психиатра. Он должен будет пройти психиатрическую экспертизу, и, если она подтвердит, что у него проблемы со здоровьем, то мужчина сможет избежать уголовного наказания. Весной 2023 года мужчина стал обвиняемым по делу об изнасиловании жительницы Екатеринбурга и отправлен под домашний арест. Мужчине было позволено посещать врача, в один из таких визитов еще в конце апреля он бежал и только 16 октября был задержан в направляющейся из Перми в Кунгур электричке.