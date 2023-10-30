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Posted 30 октября, 10:25

Published 30 октября, 10:25

Modified 30 октября, 10:27

Updated 30 октября, 10:27

Погорельцам из Мулянки пока не дали временное жилье и компенсацию. Узнали, почему

Погорельцам из Мулянки пока не дали временное жилье и компенсацию. Узнали, почему

30 октября 2023, 10:25
Фото: properm.ru
Семье с двумя детьми негде жить. У отца детей рак рта, из-за этого он не может говорить. Мать не знает, что ей делать, не понимает, куда обращаться.

В серии пожаров на Мулянке (Пермский муниципальный округ) сгорели сразу три дома семьи Евгения Егорова. За одну неделю семья лишилась сразу всего.

Сгорел дом матери Евгения — пожилая, прикованная к кровати женщина, погибла в огне. Сгорел дом-баня, в котором жил Евгений с семьей. На втором этаже жила семья, на первом этаже находилась баня. К счастью, никто не пострадал, дома их не было. Семья жила здесь временно, пока глава семейства строил им новый дом. Но и дом, который он строил, поджег злоумышленник.

У семьи не осталось ничего. На Мулянке погорельцам никак не помогли. У отца, Евгения Егорова, рак рта и языка, из-за этого ему сложно говорить. В семье двое детей, школьников.

В администрации Лобановского сельского поселения, по словам пострадавших, им сказали, что ничего не положено, ни жилья, ни компенсации. Мол, дом-баня, в котором они жили, жилым домом не считается, а строящийся объект — тем более. После этого Егоровы обратились в редакцию Properm.ru. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа, погорельцам необходимо было написать заявление о предоставлении временного жилья в МКУ «Управление жилищным фондом Пермского муниципального округа». 27 октября Егоровы написали это заявление. До 1 ноября им должны дать ответ.

Пока им жить негде, сестра Евгения помогает, снимает для них жилье на Мулянке. Но долго платить она не сможет, у нее ипотека и своя семья.

В Министерстве социальной защиты Пермского края пояснили, что Евгению Егорову рекомендовано обратиться в местный отдел соцзащиты для подачи заявления на материальную помощь гражданам, утратившим имущество первой необходимости (в размере 100 тысяч рублей). Планируется, что он это сделает завтра, 31 октября.

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#Мчс пермского края#Пожар#Мчс#Мулянка#Поджог
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