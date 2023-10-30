Погорельцам из Мулянки пока не дали временное жилье и компенсацию. Узнали, почему

В администрации Лобановского сельского поселения, по словам пострадавших, им сказали, что ничего не положено, ни жилья, ни компенсации. Мол, дом-баня, в котором они жили, жилым домом не считается, а строящийся объект — тем более. После этого Егоровы обратились в редакцию Properm.ru. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа, погорельцам необходимо было написать заявление о предоставлении временного жилья в МКУ «Управление жилищным фондом Пермского муниципального округа». 27 октября Егоровы написали это заявление. До 1 ноября им должны дать ответ.