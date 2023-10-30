Приставы изъяли четырёхлетнего сына у агрессивной пьющей пермячки

Posted 30 октября, 08:17
Published 30 октября, 08:17
Modified 30 октября, 08:18
Updated 30 октября, 08:18
Судебные приставы, исполняя решение суда, забрали 4-хлетнего мальчика у агрессивной мамаши. Ребёнок был предан отцу, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
До этого в Орджоникидзевском районе 37-летняя пермячка в состоянии алкогольного опьянения нанесла травмы сыну и своему супругу. Опасаясь за жизнь ребёнка, мужчина подал в суд иск о передаче сына ему на воспитание.
Пристав вместе с отцом и представителем органа опеки пришли к квартире, где находилась горе-мать и ребёнок. Пермячку долго упрашивали открыть дверь, убеждали ее отдать ребёнка. Лишь после продолжительных переговоров женщина отпустила сына к отцу.
Пока суд не рассмотрел иск по существу и данная мера является обеспечительной. Но отец твердо намерен самостоятельно воспитывать сына, резюмируют приставы.