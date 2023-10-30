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Posted 30 октября, 12:36

Published 30 октября, 12:36

Modified 30 октября, 12:38

Updated 30 октября, 12:38

С начала года в Прикамье забраковано более 240 килограммов овощей и фруктов

С начала года в Прикамье забраковано более 240 килограммов овощей и фруктов

30 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Поставщикам опасной продукции выписано восемь штрафов на 190 тысяч рублей.

За девять первых месяцев 2023 года специалисты Роспотребнадзора забраковали 35 партий овощей и фруктов общим весом более 240 кг. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Проверки проведены в отношении 397 предприятий, торгующих плодоовощной продукцией. Лабораторно исследовано 511 проб овощей и фруктов.

В ходе проверок специалисты ведомства отметили следующие нарушения:

  • отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям;
  • отсутствие полной и достоверной информации о товаре, маркировочных ярлыков;
  • несоблюдение условий хранения плодоовощной продукции: температуры, влажности воздуха;
  • отсутствие приборов контроля температуры и влажности в складах хранения плодоовощной продукции.

За нарушения наложено восемь административных штрафов на общую сумму 190 тыс. рублей.

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#Общество#Роспотребнадзор#Проверки#Овощи#Фрукты
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