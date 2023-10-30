С начала года в Прикамье забраковано более 240 килограммов овощей и фруктов

Posted 30 октября, 12:36
Published 30 октября, 12:36
Modified 30 октября, 12:38
Updated 30 октября, 12:38
За девять первых месяцев 2023 года специалисты Роспотребнадзора забраковали 35 партий овощей и фруктов общим весом более 240 кг. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Проверки проведены в отношении 397 предприятий, торгующих плодоовощной продукцией. Лабораторно исследовано 511 проб овощей и фруктов.
В ходе проверок специалисты ведомства отметили следующие нарушения:
За нарушения наложено восемь административных штрафов на общую сумму 190 тыс. рублей.