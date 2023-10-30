У пермяка за повторное нетрезвое вождение отобрали автомобиль

Суд приговорил виновного к 360 часам обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также у мужчины конфисковали автомобиль как орудие совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил.