У пермяка за повторное нетрезвое вождение отобрали автомобиль

Posted 30 октября, 15:19
Published 30 октября, 15:19
Modified 31 октября, 01:37
Updated 31 октября, 01:37
Житель Перми за нетрезвое вождение лишили как автомобиля, так и права садиться за руль. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.
В августе обвиняемый, ранее будучи привлеченным к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь был задержан сотрудниками полиции. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. Также выяснилось, что водитель был также лишен прав управления.
Индустриальный районный суд рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутого административному наказанию за аналогичное нарушение).
Суд приговорил виновного к 360 часам обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также у мужчины конфисковали автомобиль как орудие совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил.