В больнице после отравления на цирковом фестивале в Перми остаются пятеро детей

Posted 30 октября, 06:39
Published 30 октября, 06:39
Modified 30 октября, 06:41
Updated 30 октября, 06:41
Пятеро детей остаются на больничных койках после отравления на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов, проходящем в Перми. Всего были госпитализированы 22 юных циркача, рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.
Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов проходил в Перми на прошлой неделе. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля.
Следователи и прокуратура проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ситуация находится на оперативном контроле Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье Светланы Денисовой.