В больнице после отравления на цирковом фестивале в Перми остаются пятеро детей

Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов проходил в Перми на прошлой неделе. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля.