В Кунгуре с опозданием установили памятник Петру и Февронии

Posted 30 октября, 09:14
Published 30 октября, 09:14
Modified 30 октября, 09:16
Updated 30 октября, 09:16
В Кунгуре 28 октября установили скульптурную композицию «Петр и Феврония». Ее ждали с лета, но привезли только сейчас.
«Из-за особенностей процесса изготовления бронзовых статуй доставка из Москвы задержалась», — написал в своем telegram-канале глава муниципального округа Вадим Лысанов. Скульптуру поставили в Сквере семьи, любви и верности.
Напомним, ранее в Кунгуре появился арт-объект «Лыжник». Внешний вид скульптуры вызвал бурную критику в соцсетях.