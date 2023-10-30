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Posted 30 октября, 09:14

Published 30 октября, 09:14

Modified 30 октября, 09:16

Updated 30 октября, 09:16

В Кунгуре с опозданием установили памятник Петру и Февронии

В Кунгуре с опозданием установили памятник Петру и Февронии

30 октября 2023, 09:14
Фото: telegram-канал главы муниципального округа Вадима Лысанова
Доставка задержалась из-за особенностей процесса изготовления бронзовых статуй.
Сюжет
Кунгур

В Кунгуре 28 октября установили скульптурную композицию «Петр и Феврония». Ее ждали с лета, но привезли только сейчас.

«Из-за особенностей процесса изготовления бронзовых статуй доставка из Москвы задержалась», — написал в своем telegram-канале глава муниципального округа Вадим Лысанов. Скульптуру поставили в Сквере семьи, любви и верности.

Напомним, ранее в Кунгуре появился арт-объект «Лыжник». Внешний вид скульптуры вызвал бурную критику в соцсетях.

«Так и задумано: человек запыхался». В Кунгуре раскритиковали памятник лыжнику
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#Памятник#Кунгур#Арт-объект#Петр и Феврония
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