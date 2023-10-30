В Махачкале толпа местных жителей атаковала аэропорт

В 22:20 по местному времени аэропорт был освобожден от посторонних лиц., однако воздушная гавань будет закрыта ориентировочно до 6 ноября. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, двое — в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Дагестана. Возбуждено уголовное дело. Силовики обещают установить личности всех участников акции, так как в аэропорту установлены камеры видеонаблюдения.