В Махачкале толпа местных жителей атаковала аэропорт

Posted 30 октября, 02:53
Published 30 октября, 02:53
Modified 30 октября, 03:36
Updated 30 октября, 03:36
Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. В итоге, по сообщениям telegram-каналов, на борту оказались заблокированы люди, прилетевшие с детьми с лечения в израильских клиниках.
Также в целях безопасности из самолетов не выпускали пассажиров и других рейсов, в частности, прилетевших из Дубая. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
В 22:20 по местному времени аэропорт был освобожден от посторонних лиц., однако воздушная гавань будет закрыта ориентировочно до 6 ноября. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, двое — в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Дагестана. Возбуждено уголовное дело. Силовики обещают установить личности всех участников акции, так как в аэропорту установлены камеры видеонаблюдения.