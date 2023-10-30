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Posted 30 октября, 02:53

Published 30 октября, 02:53

Modified 30 октября, 03:36

Updated 30 октября, 03:36

В Махачкале толпа местных жителей атаковала аэропорт

В Махачкале толпа местных жителей атаковала аэропорт

30 октября 2023, 02:53
Фото: скриншот с видео telegram-канала ВЧК ОГПУ
Они искали граждан Израиля.

Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. В итоге, по сообщениям telegram-каналов, на борту оказались заблокированы люди, прилетевшие с детьми с лечения в израильских клиниках.

Также в целях безопасности из самолетов не выпускали пассажиров и других рейсов, в частности, прилетевших из Дубая. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.

В 22:20 по местному времени аэропорт был освобожден от посторонних лиц., однако воздушная гавань будет закрыта ориентировочно до 6 ноября. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, двое — в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Дагестана. Возбуждено уголовное дело. Силовики обещают установить личности всех участников акции, так как в аэропорту установлены камеры видеонаблюдения.

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#Аэропорт#Израиль#Акции протеста#Дагестан
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