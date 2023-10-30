В Перми экс-директора «Академии первых» уличили в контрактах с родственником

Posted 30 октября, 07:05
Published 30 октября, 07:05
Modified 30 октября, 10:25
Updated 30 октября, 10:25
Как рассказала в начале судебного процесса гособвинитель Наталья Чернова, в 2020 году «Академии первых» было утверждено бюджетное задание. Учреждение получило субсидии из бюджета на 2021 год на сумму 40,86 млн рублей. В октябре 2020 года директором был назначен участник «Своей игры», организатор интеллектуальных игр в Перми Павел Шевченко.
При его увольнении в учреждении выявили недостачу комплектов учебных модулей «Биосфера 2.0» и «Теплота», ноутбука и квадрокоптера. Беспилотник позднее был возвращен учреждению.
Свою вину Шевченко признает полностью.
«Академия первых» и министерство образования Пермского края заявили в рамках уголовного процесса гражданские иски. По ним Шевченко должен возместить нанесенный своими действиями ущерб на суммы 69,9 тыс. рублей.
В суде были в качестве потерпевших допрошены нынешний директор учреждения Юлия Трясцына и завсектором правовой работы минобра Эльвира Гаянова.
Трясцына сообщила суду, что при увольнении Шевченко не вернул не только ноутбук, но и квадрокоптер. О том, что у учреждения выявилась недостача после увольнения руководителя, было сообщено министру образования. «Неоднократно звонили ему, и Кассина (Раиса Кассина — министр образования Пермского края — прим. ред.), и бухгалтер, он все обещал вернуть. Но говорил, что то попал в аварию, то ещё что-то», — рассказывала Трясцына. Через неделю звонков квадрокоптер Шевченко все же привез. По мнению нового директора, заявок на покупку несуществующих учебных модулей от учителей физики и биологии не было, нужды в их закупке у учреждения не было.
Как рассказала представитель минобра Эльвира Гаянова, о недостаче в «Академии первых» она узнала в октябре 2021 года. Имущество было передано в оперативное управление учреждению.
23 сентября 2021 года министром образования Пермского края Раисой Кассиной Шевченко был предупрежден об увольнении с поста директора и 7 октября был уволен.
Как считает следствие, Павел Шевченко, будучи директором «Академии первых», заключал договоры с подрядчиками. В том числе, среди контрактов на оказание реальных услуг, говорится в обвинительном заключении, он заключил и фиктивные, ведущие к нецелевым расходам.
В июле 2021 года он решил похитить деньги «Академии первых» и заключил договор по приобретению учебного пособия «Биосфера 2.0» с компанией, принадлежащей его родственнику Александру Белякову — ООО «Триплком».
За программу и оборудование было оплачено 598,67 тыс. рублей при ее реальной стоимости 85 тыс .рублей, считает следствие. Позднее Шевченко подписал счёт на оплату и накладную на закупку учебного пособия у единственного поставщика, ООО «Триплком». Перечисленные деньги Беляков перевел на указанные Шевченко счета.
Второе хищение Шевченко совершил в сентябре, аналогичным способом. В этот раз за 580 тыс. рублей были куплены пять комплектов учебных пособий по теме «Теплота» у той же компании «Триплком». Ни те, ни другие пособия поставлены «Академии первых» поставлены не были.
Третье преступление, считает следствие, Павел Шевченко совершил уже в октябре 2021 года, после увольнения. Ещё в декабре 2021 года он сам установил порядок списания оборудования учреждения. После того, как контракт с ним был расторгнут, он должен был вернуть «Академии первых» ноутбук Lenovo за 69,9 тыс. рублей, который он получал для работы. Однако экс-директор присвоил себе компьютер и унес из помещения «Академии».
Павел Шевченко — директор ГБОУ «Академия первых», член комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию и молодежной политике. Исполнительный директор НП «Центр развития одаренности». Победитель конкурса «Лидеры России-2019», организатор Всероссийского профильного лагеря «Дерзание». Последнее время Павел Шевченко руководил пермским центром выявления и поддержки одаренных детей «Сириус».
Павел Шевченко известен в Перми как организатор и участник интеллектуальных игр. Он неоднократно участвовал и выигрывал в телевизионном шоу «Своя игра». В Перми под его руководством проходят турниры «Интеллектуальной кухни». Также Шевченко — победитель конкурса «Лидеры России — 2019».