В Перми экс-директора «Академии первых» уличили в контрактах с родственником

Трясцына сообщила суду, что при увольнении Шевченко не вернул не только ноутбук, но и квадрокоптер. О том, что у учреждения выявилась недостача после увольнения руководителя, было сообщено министру образования. «Неоднократно звонили ему, и Кассина (Раиса Кассина — министр образования Пермского края — прим. ред.), и бухгалтер, он все обещал вернуть. Но говорил, что то попал в аварию, то ещё что-то», — рассказывала Трясцына. Через неделю звонков квадрокоптер Шевченко все же привез. По мнению нового директора, заявок на покупку несуществующих учебных модулей от учителей физики и биологии не было, нужды в их закупке у учреждения не было.