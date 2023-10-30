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Posted 30 октября, 10:23

Published 30 октября, 10:23

Modified 30 октября, 11:28

Updated 30 октября, 11:28

В Перми в ноябре планируют провести фестиваль магии

В Перми в ноябре планируют провести фестиваль магии

30 октября 2023, 10:23
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и кубок огня"
В прошлом году попытка проведения похожего мероприятия закончилась нападением на мастерскую магии «Две метлы».

В ноябре Пермь может стать местом проведения фестиваля магии. В течение трех дней, с 10 по 12 ноября, пермяков ждут консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры, сообщают организаторы. Первыми на анонс мероприятия обратили внимание в ura. ru.

Участие в фестивале платное — за три дня желающим придется отдать 10 тыс. рублей. При этом попасть на праздник магии можно только по предварительной записи.

В 2022 году в Перми также планировалось провести фестиваль магии, однако, после ряда эксцессов мероприятие решили отменить. Так, 27 октября 2022 года была попытка нападения на мастерскую магии «Две метлы».

Также из-за общественного возмущения в прошлом году отменили фестиваль «Кошмариум» в парке Горького. Ряд обещственников обвиняли организаторов в сатанизме и поддержке Украины.

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#Общество#Фестиваль#Магия#Маги
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