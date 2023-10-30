Власти Перми: Улицы города от снега чистят 120 единиц техники

Posted 30 октября, 14:48
Published 30 октября, 14:48
Modified 30 октября, 14:49
Updated 30 октября, 14:49
Со вчерашнего вечера в Перми снегопад и на улице в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника. Ночью расчищали дороги и тротуары 117 единиц техники, днем работает порядка 120, сообщают в администрации Перми.
Тротуары прометают, проезжую часть обрабатывают противогололёдными материалами.
В ночное время, когда автомобильный трафик на дорогах будет снижен, количество техники будет увеличено, сообщают в мэрии.