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Posted 30 октября, 14:48

Published 30 октября, 14:48

Modified 30 октября, 14:49

Updated 30 октября, 14:49

Власти Перми: Улицы города от снега чистят 120 единиц техники

Власти Перми: Улицы города от снега чистят 120 единиц техники

30 октября 2023, 14:48
Фото: администрация Перми
Ночью количество техники на уборке обещают увеличить.

Со вчерашнего вечера в Перми снегопад и на улице в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника. Ночью расчищали дороги и тротуары 117 единиц техники, днем работает порядка 120, сообщают в администрации Перми.

Тротуары прометают, проезжую часть обрабатывают противогололёдными материалами.

В ночное время, когда автомобильный трафик на дорогах будет снижен, количество техники будет увеличено, сообщают в мэрии.

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#Авто#Снегопады#Транспорт#Снег
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