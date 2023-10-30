Врачи Сахалина дали школьникам подсказки по профессиональной ориентации

Posted 30 октября, 08:11
Published 30 октября, 08:11
Modified 30 октября, 08:18
Updated 30 октября, 08:18
Профориентационный урок прошел в лицее № 1 Южно-Сахалинска. В гости к школьникам пришел травматолог-ортопед Георгий Парсаданов. В этом учреждении уже работает профильный медицинский класс — там учатся подростки, которые в дальнейшем планируют поступать в соответствующие вузы. Для них на регулярной основе организуют посещения лечебных учреждений, а также подробные лекции и мастер-классы по различным направлениям медицинской деятельности. Недавно ребята посетили станцию скорой помощи в областном центре — там они познакомились с устройством спецтранспорта и работой выездной бригады СМП.
А теперь шестиклассникам лицея рассказали о тонкостях профессии травматолога-ортопеда. Совсем скоро школьники примут решение о выборе профильного направления в учебе.
«Современная школа дает возможности ведения профориентационной работы в различных форматах. Дети эрудированные, отзывчивые, с ними интересно общаться. Это будущее нашего региона, нашей страны. Они охотно принимают участие в практических занятиях, с интересом слушают теорию, задают вопросы. Мы показываем, насколько профессия врача интересна, готовим достойную смену», — поделился сахалинский врач Георгий Парсаданов.
На профориентационном занятии школьники познакомились с техникой наложения лангеты, изучили аппарат Илизарова, узнали о других российских изобретениях и основах профессии. Ранее у детей этого же класса состоялась встреча с врачом-онкологом. Впереди другие интересные мероприятия.
«На самом деле я хочу стать хирургом. К нам приходят на урок профориентации врачи и для меня, как для желающей стать таким специалистом, это очень интересно. Сегодня я узнала различные методы медицинской помощи при переломе. Если у человека сломается рука, я смогу ему помочь», — поделилась одна из учениц.
В островном регионе развитию здравоохранения и формированию пула медицинских кадров уделяют особое внимание. Сахалинская область одной из первых в РФ реализовала комплексную программу привлечению специалистов. В 2023 году по поручению главы региона Валерия Лимаренко ее дополнили новыми положениями. В частности, устранена несправедливость в отношении островитян, которые уезжали на обучение в другие регионы: местных представителей медицинского сообщества уравняли в правах на льготы с приезжими специалистами.
Отдельное внимание в программе уделили медикам, которые с 2014 года приехали работать или вернулись после учебы в Сахалинскую область, но не пользовались мерами социальной поддержки. Теперь они тоже имеют право на вступление в кадровую программу. Также впервые у медицинских работников появится возможность выбора: получить компенсацию аренды жилья или ипотечных платежей за счет бюджета островного региона. А медсестрам и фельдшерам, которые прибыли работать на Курильские острова в государственных медучреждениях, предоставят компенсацию расходов на оплату стоимости найма жилого помещения.
В 2023 году в Сахалинскую область прибыли 232 врача. Внедрение новых мер соцподдержки будет способствовать не только привлечению специалистов из других регионов страны, но и возвращению на малую родину островной молодежи.