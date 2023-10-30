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Posted 30 октября, 08:37

Published 30 октября, 08:37

Modified 30 октября, 08:39

Updated 30 октября, 08:39

Вышел фильм о Суперкубке Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3×3

Вышел фильм о Суперкубке Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3×3

30 октября 2023, 08:37
Фото: «АНО РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА ЕДИНАЯ КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЛИГА 3X3»
В Суперкубке приняли участие восемь команд из семи стран мира.

19 октября в Перми завершился второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3×3. Он прошел на сцене пермского академического Театр-Театра.

Организаторы вновь сделали невозможное — объединили спорт, музыку и искусство в один невероятный баскетбольный спектакль, главными действующими лицами которого стали восемь команд из семи стран мира: России, Италии, Бразилии, Сербии, Китая, Республики Беларусь и Казахстана.

Этот фильм — квинтэссенция эмоций участников и гостей Суперкубка, а также полное погружение в атмосферу ивента. Приятного просмотра!

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