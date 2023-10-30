Вышел фильм о Суперкубке Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3×3

Организаторы вновь сделали невозможное — объединили спорт, музыку и искусство в один невероятный баскетбольный спектакль, главными действующими лицами которого стали восемь команд из семи стран мира: России, Италии, Бразилии, Сербии, Китая, Республики Беларусь и Казахстана.



Этот фильм — квинтэссенция эмоций участников и гостей Суперкубка, а также полное погружение в атмосферу ивента. Приятного просмотра!