Вышел фильм о Суперкубке Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3×3

Posted 30 октября, 08:37
Published 30 октября, 08:37
Modified 30 октября, 08:39
Updated 30 октября, 08:39
19 октября в Перми завершился второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3×3. Он прошел на сцене пермского академического Театр-Театра.
Организаторы вновь сделали невозможное — объединили спорт, музыку и искусство в один невероятный баскетбольный спектакль, главными действующими лицами которого стали восемь команд из семи стран мира: России, Италии, Бразилии, Сербии, Китая, Республики Беларусь и Казахстана.
Этот фильм — квинтэссенция эмоций участников и гостей Суперкубка, а также полное погружение в атмосферу ивента. Приятного просмотра!