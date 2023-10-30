Wildberries построит под Пермью логистический центр. Рассказываем где

Posted 30 октября, 03:21
Published 30 октября, 03:21
Modified 30 октября, 03:23
Updated 30 октября, 03:23
Маркетплейс Wildberries купил участок земли в 30 га недалеко от аэродрома Фролово под Пермью. Сделка уже состоялась, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Участок, где расположится логистический центр Wildberries, находится на Нестюковском тракте, напротив деревни Устиново. О сумме сделки информации пока нет. Ранее сообщалось, что маркетплейс ведет переговоры с ГК «РИАЛ», которой принадлежит участок недалеко от завода «Инкаб».