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Posted 30 октября, 03:21

Published 30 октября, 03:21

Modified 30 октября, 03:23

Updated 30 октября, 03:23

Wildberries купил 30 га под логистический центр рядом с аэродромом Фролово

Wildberries построит под Пермью логистический центр. Рассказываем где

30 октября 2023, 03:21
Фото: 1MI

Wildberries купил 30 га под логистический центр рядом с аэродромом Фролово

Сделка уже состоялась.

Маркетплейс Wildberries купил участок земли в 30 га недалеко от аэродрома Фролово под Пермью. Сделка уже состоялась, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Участок, где расположится логистический центр Wildberries, находится на Нестюковском тракте, напротив деревни Устиново. О сумме сделки информации пока нет. Ранее сообщалось, что маркетплейс ведет переговоры с ГК «РИАЛ», которой принадлежит участок недалеко от завода «Инкаб».

Крупный логистический центр Wildberries может открыться в Прикамье
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#Пермь#Логистический центр#Сделка#Аэродром фролово#Wildberries
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