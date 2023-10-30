За картельный сговор на торгах пермские продавцы автомобилей заплатят 4,6 миллионов

Из системы госзакупок известно, что в «Пермском краевом территориальном центре медицины катастроф» в 2021–2022 году были заключены четыре госконтракта с ООО «Альфа-Гарант» по завышенным ценам. Как видно из системы госзакупок, центр являлся крупнейшим покупателем транспорта у компании. Всего с 2021 года было заключено восемь контрактов на поставку в целом 149 автомобилей на общую сумму более 210 млн рублей. Интересно, что при одинаковых параметрах единицы транспорта в один и тот же период машины закупались по разным ценам — есть закупки по цене одного автомобиля в 1,76 млн рублей, а есть значительно ниже — по 1,02 млн рублей.