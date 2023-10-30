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Posted 30 октября, 11:19

Published 30 октября, 11:19

Modified 30 октября, 11:25

Updated 30 октября, 11:25

За картельный сговор на торгах пермские продавцы автомобилей заплатят 4,6 миллионов

За картельный сговор на торгах пермские продавцы автомобилей заплатят 4,6 миллионов

30 октября 2023, 11:19
Фото: 1MI
До вынесения решения по антимонопольному делу компании «Грузавтоимпорт» и «Альфа-Гарант» признались в заключении картельного соглашения.

Пермского автодилера «Грузавтоимпорт» оштрафовали на 4,6 млн рублей за картельный сговор с компанией «Альфа-Гарант» при поставке автомобилей скорой помощи Пермскому краевому территориальном центре медицины катастроф. Как утверждают в Пермском УФАС, сумма незаконно заключенных контрактов превысила 92,7 млн рублей. Закупки проводились в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщают в антимонопольном ведомстве, обе организации добровольно признались в заключении картельного соглашения и пообещали впредь не участвовать в сговорах, рассчитывая на смягчение наказания, что разрешено действующим законодательством.
Сейчас историей занимаются следственные органы МВД.

Ранее Пермским УФАС установлено, что при проведении в 2021 и 2022 годах пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между двумя участниками ООО «Альфа-Гарант» и ООО «Грузавтоимпорт» было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах и, как следствие, получения наибольшей прибыли.

Заказчиками являлись ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» (2022 год) и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (2021 год).

Из системы госзакупок известно, что в «Пермском краевом территориальном центре медицины катастроф» в 2021–2022 году были заключены четыре госконтракта с ООО «Альфа-Гарант» по завышенным ценам. Как видно из системы госзакупок, центр являлся крупнейшим покупателем транспорта у компании. Всего с 2021 года было заключено восемь контрактов на поставку в целом 149 автомобилей на общую сумму более 210 млн рублей. Интересно, что при одинаковых параметрах единицы транспорта в один и тот же период машины закупались по разным ценам — есть закупки по цене одного автомобиля в 1,76 млн рублей, а есть значительно ниже — по 1,02 млн рублей.

Региональное управление автодорог закупало у «Альфа-гаранта» автомобили только один раз. В 2021 году был заключен госконтракт на поставку двух автофургонов на общую сумму 6,16 млн рублей.

Из открытых данных известно, что обеими компаниями «Альфа-Гарант» и «Грузавтоимпорт» в разные периоды руководил Алексей Баранов, сейчас он директор первого предприятия. Остальные топ-менеджеры и бенефициары (Рашит Фардиев, Вячеслав и Марина Тырина и другие), являются руководителями или владельцами дочерних предприятий автодилера.

УФАС обвинило автодилера «Альфа-Гарант» в картельном сговоре на 90 миллионов рублей
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