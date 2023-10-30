Завербованные россияне рискуют надолго попасть за решетку

Posted 30 октября, 16:03
Published 30 октября, 16:03
Modified 30 октября, 16:03
Updated 30 октября, 16:03
Даже несмотря на то, что сообщения о подобных преступлениях уже превратились в информационный фон, на который многие жители РФ не реагируют.
Издание rosbalt.ru пишет, что схема совершения преступлений всегда примерно одинакова. Преступники предлагают завербованному выполнить задание за небольшое вознаграждение. Чаще всего жертвами такой схемы становятся подростки, поскольку им названные суммы кажутся значительными. Но они часто забывают, что за такие «хулиганства» грозит более 10 лет лишения свободы.
По словам адвоката Аркадия Анишина, обещанного вознаграждения эти люди не получают. Спецслужбы и правоохранительные органы очень быстро вычисляют диверсантов и задерживают их. По этой причине большинство заказчиков не предусматривает оплату за такие «услуги», чтобы не тратиться на расходный материал, добавил Анишин.
Раскрываемость подобных преступлений составляет 93%. Если задание провалилось по причинам, не зависящим от исполнителя, это все равно считается покушением на террористический акт, за которое привлекают к уголовной ответственности.
Нынешняя правоприменительная практика показывает, что долгие сроки заключения практически гарантированы, отмечает Аркадий Анишин. По его словам, уголовное дело неизбежно, поэтому исполнители могут надолго забыть об учебе и нормальной жизни в принципе.
Возле стратегических объектов всегда устанавливаются камеры видеонаблюдения. Более того, часто на таких объектах круглосуточно дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые готовы задержать злоумышленника в момент совершения преступления. Недавно произошел такой случай около станции Псков-Товарный, где исполнитель был пойман с поличным.
Психолог Наталья Фомина, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург), отметила, что ошибочно думать, будто диверсантами становятся только подростки из неблагополучных семей или люди с повышенной внушаемостью. По словам эксперта, многих в подростковом возрасте привлекает ощущение риска и пересечение допустимых границ, особенно с перспективой быстрой наживы. Родителям стоит быть более внимательными к тому, что делают их дети. Причем разговоров о том, что возникнут проблемы с поступлением в вуз или еще с чем-то, тут явно будет недостаточно.