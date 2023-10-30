Завербованные россияне рискуют надолго попасть за решетку

Психолог Наталья Фомина, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург), отметила, что ошибочно думать, будто диверсантами становятся только подростки из неблагополучных семей или люди с повышенной внушаемостью. По словам эксперта, многих в подростковом возрасте привлекает ощущение риска и пересечение допустимых границ, особенно с перспективой быстрой наживы. Родителям стоит быть более внимательными к тому, что делают их дети. Причем разговоров о том, что возникнут проблемы с поступлением в вуз или еще с чем-то, тут явно будет недостаточно.