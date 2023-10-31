60-летнему пермскому насильнику-рецидивисту за побег добавили три года колонии

Posted 31 октября, 06:36
Published 31 октября, 06:36
Modified 31 октября, 06:40
Updated 31 октября, 06:40
За весенний побег из колонии в Соликамске неоднократно судимого Станислава Полищука приговорили к 3,3 годам колонии строго режима. По совокупности с учетом неотбытого срока за похищение человека и угрозы его убить мужчину ему назначено пять лет лишения свободы, рассказали журналисту Properm.ru в Соликамском городском суде.
Как следует из материалов картотеки суда, свой побег Полищук объяснил необходимостью самостоятельно поехать к руководству ГУФСИН России и прокуратуру Пермского края, чтобы пожаловаться на действия сотрудников колонии и нарушение прав, а его задержали и привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 313 УК РФ.
Сдала Полищука полицейским его новая приятельница. После побега Полищук добрался до Березников и познакомился с женщиной, у которой был в гостях. В один из моментов общения с женщиной, он ударил ее, поэтому она вызвала полицейских. Сотрудники правоохранительных органах узнали в мужчине беглеца.
Полищука судили за весенний побег из соликамской ИК-1 в Соликамском городском суде. После его поимки 16 марта в Березниках было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ. Это дело начали рассматривать в конце июля, но Полищук подал бесконечные жалобы на действия силовиков и суда, рассмотрение дела затянулось до октября.
В своих жалобах Полищук просил смягчить ему меру пресечения, он же ссылался на то здоровье его ухудшилось «в связи с длительным нахождением под стражей, где он не может получить должной медицинской помощи». Также он заявлял, что уголовное дело в отношении него сфабриковали сотрудники полиции.
Также Полищук заявлял о нарушениях его конституционных прав и свобод, об ухудшении состояния здоровья в результате заведомо ложных сведений, представленных сотрудниками исправительных учреждений. В жалобах он писал, что его незаконно помещали в штрафной изолятор и переводили в другое исправительное учреждение, привлекали к рабскому неоплачиваемому труду.
Станислав Полищук в 2012 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за похищение и изнасилование женщины в Перми. В 2015 году он был судим за мошенничество, похищение человека и угрозу убийством. 8 июля 2019 года переведен для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима — в ИК-1, находящийся на общей территории с известной колонией «Белый лебедь» в Соликамске.
Известно, что Полищук и ранее сбегал из колоний и даже из психиатрической лечебницы, где проходил экспертизу. Последний раз он сбежал из хоздвора ИК-1 13 марта 2023 года по пути на работу. Ему оставалось два года заключения и он отбывал их в колонии-поселении. Уйдя с территории учреждения он добрался до автостанции и приобрел билет на рейсовый автобус до Березников.
Отсутствие мужчины выявили 13 марта 2023 года во время дневной проверки, а публично о его побеге стало известно 15 марта. «В колонии-поселении осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого оно расположено», — официально сообщали тогда в ГУФСИН.