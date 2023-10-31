60-летнему пермскому насильнику-рецидивисту за побег добавили три года колонии

Известно, что Полищук и ранее сбегал из колоний и даже из психиатрической лечебницы, где проходил экспертизу. Последний раз он сбежал из хоздвора ИК-1 13 марта 2023 года по пути на работу. Ему оставалось два года заключения и он отбывал их в колонии-поселении. Уйдя с территории учреждения он добрался до автостанции и приобрел билет на рейсовый автобус до Березников.