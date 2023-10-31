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Posted 31 октября, 03:11

Published 31 октября, 03:11

Modified 31 октября, 03:13

Updated 31 октября, 03:13

В Перми на этой неделе в десятках домов отключат холодную воду

Без холодной воды на этой неделе будут жить сотни пермяков

31 октября 2023, 03:11
Фото: fusionbrain.ai

В Перми на этой неделе в десятках домов отключат холодную воду

Сделайте запасы воды заранее.

Аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы на сетях на этой неделе оставят без воды сотни пермяков в нескольких районах города. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» привели перечень домов, которым придется временно жить с неудобствами.

Так, сегодня, 31 октября, с 10:00 до 10:00 1 ноября, водоснабжение отключат по адресам:

  • Косякова, 17;
  • Монастырская, 70;
  • Окулова, 27, 29.

1 ноября с 9:00 до 9:00 2 ноября воды не будет в домах:

  • Голева, 13а, 15, 17;
  • шоссе Космонавтов, 72, 74, 76;
  • Крисанова, 75.

В этот же день, тоже на сутки, но с 10:00 до 10:00 2 ноября коммунального ресурса лишатся здания по улицам:

  • Борцов Революции, 8а;
  • ДОС, 1, 2;
  • Ленская, 32, 40а;
  • Лесопарковый, 6.

В четверг 2 ноября с 9:00 до 19:00 пострадают дома:

  • Малкова, 17, 18, 24, 24а, 26, 26/1, 26а;
  • Рабочая, 15, 19, 21, 23, 25.

3 ноября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

  • бульвар Гагарина, 113а;
  • Старцева, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 55.

В этот же день, с 9:30 до 9:30 4 ноября, очередь коснется пермяков в домах по улицам:

  • 25 октября, 22а, 22б, 24;
  • Екатерининская, 24, 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 44, 48, 52;
  • Максима Горького, 27, 34, 36, 38, 40;
  • Николая Островского, 20, 21, 22;
  • Пермская, 22, 30, 46.

В случае возникновения аварийной ситуации ресурсоснабжающая организация принимает обращения и заявки на подвоз воды на электронную почту: [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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