Без холодной воды на этой неделе будут жить сотни пермяков

Posted 31 октября, 03:11
Published 31 октября, 03:11
Modified 31 октября, 03:13
Updated 31 октября, 03:13
Аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы на сетях на этой неделе оставят без воды сотни пермяков в нескольких районах города. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» привели перечень домов, которым придется временно жить с неудобствами.
Так, сегодня, 31 октября, с 10:00 до 10:00 1 ноября, водоснабжение отключат по адресам:
1 ноября с 9:00 до 9:00 2 ноября воды не будет в домах:
В этот же день, тоже на сутки, но с 10:00 до 10:00 2 ноября коммунального ресурса лишатся здания по улицам:
В четверг 2 ноября с 9:00 до 19:00 пострадают дома:
3 ноября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:
В этот же день, с 9:30 до 9:30 4 ноября, очередь коснется пермяков в домах по улицам:
В случае возникновения аварийной ситуации ресурсоснабжающая организация принимает обращения и заявки на подвоз воды на электронную почту: [email protected].