Более 200 событий пройдет в «Ночь искусств-2023» в Пермском крае

Всего в Пермском крае в «Ночи искусств-2023» присоединятся 43 участника. Все программы опубликованы на официальном сайте «Ночи искусств в Пермском крае». Здесь можно посмотреть события в Перми и Пермском крае, а также увидеть семейные мероприятия и события, которые можно посетить по Пушкинской карте. В пресс-службе Минкульта Пермского края напоминают, что для участия в некоторых экскурсиях необходима предварительная запись.