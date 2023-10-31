Более 200 событий пройдет в «Ночь искусств-2023» в Пермском крае

Posted 31 октября, 11:30
Published 31 октября, 11:30
Modified 1 ноября, 11:42
Updated 1 ноября, 11:42
В Прикамье в «Ночь искусств-2023» состоится более 200 событий. В ходе проведения акции учреждения культуры по всему региону продлят время работы и организуют интересную программу для гостей с экскурсиями и тематическими событиями. Посмотреть афишу и составить свой маршрут можно на сайте. Акция приурочена ко Дню народного единства.
Пермская художественная галерея проведет заключительную программу в здании Спасо-Преображенского собора перед переездом. 4 ноября каждый час, с 18:00 до 23:00, будут проходить экскурсии по выставке «Чугун. Уральская классика». Здесь состоятся встречи со специалистом в области сохранения объектов культурного наследия Алекссем Макаевым и директором галереи Юлией Тавризян. Подготовлена и детская программа: с 18:00 до 21:00 вместе с художником Данилом Куликовым ребята смогут нарисовать любимые экспонаты. Билеты можно купить на сайте или в кассе учреждения.
4 ноября в виртуальных концертных залах городов и сел Прикамья будет организована прямая трансляция программы «Кино-орган: От Баха до Циммера» — это концерт XVIII Международного фестиваля органной музыки. Проект реализуется вместе с Пермской краевой филармонией по нацпроекту «Культура». Концерт можно будет посмотреть онлайн на сайте филармонии.
В «Ночь искусств» фестиваль «Кинотанец Пермский» и «Театр Балет Евгения Панфилова» представят программу для любителей танца. На новой сцене театра на Петропавловской, 185 в 18:00 пройдет перфолекция «Социальная хореография», ведущим необычной программы будет танцовщик и хореограф Владимир Кирьянов. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.
В частной филармонии «Триумф» выступит молодая музыкальная группа «Хадн Дадн». Это единственный коллектив в мире, играющий в жанре «ляоакын», лауреаты премии Jager Music Awards. Вход по билетам. А в краевой библиотеке имени Горького в 17:00 и 19:00 пройдут бесплатные обзорные экскурсии. Записаться на них можно по телефону +7 (342) 236-20-99.
В филиалах Пермского краеведческого музея можно посетить мастер-классы, новые события, концерты и квесты. Например, в Доме Мешкова состоится программа «Нежданное путешествие в Средипермье: по мотивам произведений Дж.Р.Р. Толкина», а в Музее пермских древностей для пермяков устроят «Ледяной пикник» — программу с тематическими площадками и квестами. Она продлится до 22:00 и завершится выступлением струнного квартета «Агидель».
Всего в Пермском крае в «Ночи искусств-2023» присоединятся 43 участника. Все программы опубликованы на официальном сайте «Ночи искусств в Пермском крае». Здесь можно посмотреть события в Перми и Пермском крае, а также увидеть семейные мероприятия и события, которые можно посетить по Пушкинской карте. В пресс-службе Минкульта Пермского края напоминают, что для участия в некоторых экскурсиях необходима предварительная запись.