Больше половины пермяков выступили за запрет проката электросамокатов

Posted 31 октября, 08:24
Published 31 октября, 08:24
Modified 31 октября, 12:22
Updated 31 октября, 12:22
Почти 56% участников проведённого властями Перми опроса высказались за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов. Такое мнение высказали 1604 пермяка, то есть большинство принявших участие в опросе 2866 человек, сообщает мэрия.
349 (12,1%) проголосовавших считают, что необходимо усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства и штрафовать операторов кикшеринга за размещение самокатов в неположенных местах. 913 (31,8%) участников отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран».
Из трех вариантов мер регулирования сервисов кикшеринга опрошенным можно было выбрать три варианта. Первый: усилить контроль за соблюдением правил благоустройства и штрафовать операторов за нарушения пользователей. Второй: ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран. Есть вариант вообще запретить кикшеринг.
В мэрии также напоминают, что, не смотря на ряд введенных правил специалисты районных администраций фиксируют нарушения со стороны операторов сервисов кикшеринга. Электросамокаты «бросают» в самых разных местах, не соблюдая Правила благоустройства города. По этому поводу 117 админпротоколов.
Также, отмечают в администрации Перми, водители самокатов часто становятся виновниками ДТП. С начала года зафиксировано 77 аварий с участием самокатчиков, в том числе один случай со смертельным исходом. В основном, водители электросамокатов допускают наезды на пешеходов и столкновения.