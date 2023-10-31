properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 08:24

Published 31 октября, 08:24

Modified 31 октября, 12:22

Updated 31 октября, 12:22

Больше половины пермяков выступили за запрет проката электросамокатов

Больше половины пермяков выступили за запрет проката электросамокатов

31 октября 2023, 08:24
Фото: properm.ru
Еще треть участников опроса высказались за ограничение скорости и зон, в которых возможно движение на электросамокатах.

Почти 56% участников проведённого властями Перми опроса высказались за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов. Такое мнение высказали 1604 пермяка, то есть большинство принявших участие в опросе 2866 человек, сообщает мэрия.

349 (12,1%) проголосовавших считают, что необходимо усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства и штрафовать операторов кикшеринга за размещение самокатов в неположенных местах. 913 (31,8%) участников отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран».

Из трех вариантов мер регулирования сервисов кикшеринга опрошенным можно было выбрать три варианта. Первый: усилить контроль за соблюдением правил благоустройства и штрафовать операторов за нарушения пользователей. Второй: ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран. Есть вариант вообще запретить кикшеринг.

В мэрии также напоминают, что, не смотря на ряд введенных правил специалисты районных администраций фиксируют нарушения со стороны операторов сервисов кикшеринга. Электросамокаты «бросают» в самых разных местах, не соблюдая Правила благоустройства города. По этому поводу 117 админпротоколов.

Также, отмечают в администрации Перми, водители самокатов часто становятся виновниками ДТП. С начала года зафиксировано 77 аварий с участием самокатчиков, в том числе один случай со смертельным исходом. В основном, водители электросамокатов допускают наезды на пешеходов и столкновения.

Читайте также:
Власти Перми спросят жителей, надо ли запрещать самокаты
#Опрос#Транспорт#Запрет#Электросамокаты
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25