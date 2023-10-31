Больше половины пермяков выступили за запрет проката электросамокатов

Из трех вариантов мер регулирования сервисов кикшеринга опрошенным можно было выбрать три варианта. Первый: усилить контроль за соблюдением правил благоустройства и штрафовать операторов за нарушения пользователей. Второй: ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран. Есть вариант вообще запретить кикшеринг.