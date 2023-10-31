Финансовый успех: «Аэрофлот» объявил о свыше 357 млрд рублей выручки за 9 месяцев

Так, к примеру, расходы на авиационный керосин увеличились на 23,7 миллиарда рублей. При этом 70 процентов роста пришлось на увеличение объемов закупаемого топлива для обеспечения роста программы авиаперевозок, а 30 процентов — на ценовый фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. Необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт самолетов обуславливается высокими стандартами по обеспечению безопасности полетов.