Финансовый успех: «Аэрофлот» объявил о свыше 357 млрд рублей выручки за 9 месяцев

Posted 31 октября, 15:39
Published 31 октября, 15:39
Modified 1 ноября, 05:49
Updated 1 ноября, 05:49
В сообщении «Аэрофлота» указано, что скорректированная чистая прибыль предприятия за третий квартал текущего года составила 17,6 миллиарда рублей. В прошлом году показатель составлял 5,8 миллиарда рублей. За период с января по сентябрь текущего года выручка «Аэрофлота» составила 357,3 миллиарда рублей. Показатель аналогичного периода прошлого года составлял 250,3 миллиарда рублей. Об этом пишет gorod55.
В компании рассказали, что рост выручки на 42,8 процента обуславливается увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям. Число рейсов увеличилось на 11,1 процента, включая международные направления на 76,4 процента. В результате этого произошло значительное увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок.
Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» выросло на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Рост перевозок во внутреннем сегменте составил 4,2%, а в международном перевозки увеличились в два раза. Рост грузовых перевозок авиакомпании составил 15,1 процента, включая международные направления на 26,8 процента.
Кроме этого, компания на протяжении текущего года продолжала строго контролировать расходы, поэтому ключевым фактором роста расходов стало увеличение производственной программы. Одновременно с этим по нескольким статьям дополнительное влияние оказал фактор увеличения стоимости закупаемых продуктов и услуг.
Так, к примеру, расходы на авиационный керосин увеличились на 23,7 миллиарда рублей. При этом 70 процентов роста пришлось на увеличение объемов закупаемого топлива для обеспечения роста программы авиаперевозок, а 30 процентов — на ценовый фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. Необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт самолетов обуславливается высокими стандартами по обеспечению безопасности полетов.