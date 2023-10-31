Как Пермь впечатлила участников форума «Россия — спортивная держава»

Автор книги «Комета „Урал-Грейт“, медиаменеджер, в прошлом — спортивный журналист, Александр Федотов рассказал, что регулярно бывает в Перми с конца 1990-х годов. „За эти 20 лет, особенно последнее 2 года, город кардинально изменился. Если раньше мы ничего не видели, кроме гостиницы и „Молота“, то сейчас появилась масса мест для прогулок, огромное количество ресторанов, музеев. Отреставрированные дома, набережная, пешеходные маршруты, Пермь-I — сравнивать с тем, как это выглядело раньше, невозможно. Во многих других городах плюс-минус ничего не изменилось, а Пермь стала таким уральским европейским городом», — поделился впечатлениями Александр Федотов.