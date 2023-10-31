Как Пермь впечатлила участников форума «Россия — спортивная держава»

Posted 31 октября, 07:08
Published 31 октября, 07:08
Modified 1 ноября, 11:13
Updated 1 ноября, 11:13
«Подчеркну, в России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов», — сказал президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» стал самой крупной площадкой для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в России, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Как рассказал один из участников форума, директор «Белгород Арены» Юрий Черников, он с первого взгляда увидел, как изменилась Пермь — обновились исторические здания, построили хорошие дороги, сделали озеленение. Директор также отметил качество организации форума, назвав ее безупречной.
«Все прошло без сучка и без задоринки. Особая благодарность волонтерам — они были очень отзывчивыми», — сказал Юрий Черников. Президент гандбольного клуба «Пермские медведи» Алексей Никифоров также отметил высокий уровень организации форума. Он добавил, что в последние дни гости не хотели уезжать. Со своей стороны президент Федерации бокса Пермского края Петр Павлов отметил, что форум «Россия — спортивная держава» даст развитие пермской спортивной отрасли и Перми в целом, принесет огромную пользу.
«Для бокса все сложилось как нельзя лучше: президент страны Владимир Путин встретился с боксерами, тренерами сборной, руководителями Федерации бокса России. Поддержал предложение президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева сделать следующий год — Годом спорта», — сказал Петр Павлов.
Ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олег Шалаев также сказал, что обсуждение международных вопросов при участии президента Российской Федерации и руководителей спортивных ведомств целого ряда государств — это большая ценность. «Хотелось бы передать самые добрые слова организаторам — все было проведено на самом высоком уровне. Команда, которая занималась организацией форума, была сформирована отлично», — отметил Олег Шалаев.
Говоря об изменениях в Перми, он отметил, что город действительно расцвел. Кроме того, выставочный центр «Пермь-Экспо», по его словам, был одним из самых удобных среди тех, где ему удалось побывать.
Автор книги «Комета „Урал-Грейт“, медиаменеджер, в прошлом — спортивный журналист, Александр Федотов рассказал, что регулярно бывает в Перми с конца 1990-х годов. „За эти 20 лет, особенно последнее 2 года, город кардинально изменился. Если раньше мы ничего не видели, кроме гостиницы и „Молота“, то сейчас появилась масса мест для прогулок, огромное количество ресторанов, музеев. Отреставрированные дома, набережная, пешеходные маршруты, Пермь-I — сравнивать с тем, как это выглядело раньше, невозможно. Во многих других городах плюс-минус ничего не изменилось, а Пермь стала таким уральским европейским городом», — поделился впечатлениями Александр Федотов.
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин также отметил положительные изменения в Перми. «За последние семь лет город серьезно преобразился в лучшую сторону. Это касается дорог, развязок, домов и многого другого», — говорит он. Лев Воронин считает, что городу нужен новый универсальный зал, где могли бы заниматься гандбольная и многие другие городские команды, тем более что в Перми их много.
«Пермь и Пермский край в очередной раз доказали, что являются территориями с богатыми спортивными традициями. Нам удалось выступить единой командой и создать комфортные условия для пребывания на мероприятии первых лиц. Все спортивные федерации Прикамья выступили единым фронтом и представили накопленный за десятилетия опыт. Благодаря поддержке федеральных властей удается ежегодно строить порядка 100 новых спортивных объектов в различных населенных пунктах края. Спорт — это та созидательная сила, которая позволит грамотно развиваться будущим поколениям и укрепить нашу страну в настоящем. Мы продолжим работать на развитие спорта и необходимой инфраструктуры», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В рамках деловой программы 19 октября прошло пленарное заседание «Спорт без границ. Открытость миру». Его модератором выступил министр спорта России Олег Матыцин, а в числе спикеров — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник главы государства Игорь Левитин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и другие, в том числе международные гости.
Главная тема обсуждения — развитие международного спорта в атмосфере дружбы между государствами, выстраивание взаимного уважения и преодоление конфронтаций. Россия отстаивает принцип «спорт вне политики» и обсуждает с коллегами из-за рубежа пути интеграции мирового спорта. Обсуждение новых форматов международного спортивного сотрудничества продолжилось на круглом столе 20 октября. Также в этот день в рамках панельной дискуссии говорили о развитии спортивной культуры внутри коммерческих организаций.
21 октября состоялся международный симпозиум «Психический стресс в спорте». Его участники обсуждали воспитание личности в спорте, эмоциональное выгорание, психорегуляцию и стрессоустойчивость спортсменов.
19 октября в Пермском академическом театре в рамках форума состоялся суперкубок Единой континентальной лиги — соревнования по баскетболу с участием спортсменов из семи стран. В тот же день во дворце спорта «Молот» прошел международный турнир Ural FC по кикбоксингу и боксу. В нем участвовали два десятка спортсменов из 10 стран.
20 октября прошел показательный матч сборной России по регби-7. На следующий день состоялся второй отборочный этап международного чемпионата по битве роботов. Это спортивно-техническое состязание, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Также проходили фестиваль по фиджитал-спорту и всероссийские соревнования среди студентов по спортивному программированию «Цифровая безопасность».