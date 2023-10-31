Какая организация отвечает за отопление в квартире?

Posted 31 октября, 10:53
Published 31 октября, 10:53
Modified 1 ноября, 11:11
Updated 1 ноября, 11:11
Однако каждый год повторяется ситуация: некоторые жалуются, что в квартире нет отопления даже в конце октября. В этом материале журналисты издания вместе с сотрудниками пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» решили рассказать о том, кто несет ответственность за обеспечение теплом квартир многоэтажек.
Ответственность за отопление жилых домов разграничена. Так, за подачу теплоносителя до границы многоквартирного дома или социального объекта отвечает теплоснабжающая организация (п. 5 ст. 15 ФЗ-190 «О теплоснабжении»). Однако обеспечение комфортной температуры в квартирах — зона ответственности управляющей компании.
Именно УК занимается обслуживанием внутридомовых коммуникаций. Даже заключение прямого договора жителей с ресурсоснабжающей организацией не отменяет этих обязательств. Управляющая компания должна подготовить и впоследствии регулировать температуру с учетом ситуации в каждой отдельно взятой квартире.
Как отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев, свою задачу — подать тепло до зданий — организация выполнила. Теперь, отметил он, задача управдомов — обеспечить равномерное распределение тепловой энергии внутри здания.
Согласно новым санитарным правилам СанПиН 2.1.3684-21, существуют определенные параметры микроклимата в жилом помещении, на которые следует опираться управдомам.
В жилых помещениях эта температура не опускается ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах — ниже плюс 20. Если средняя температура за окном составляет минус 31 градус, то температура внутри квартиры должна составлять плюс 20–23 градуса.
Превышать температуру можно не более чем на четыре градуса. Днем снижать ее нельзя, а ночью, с 00:00 до 05:00, можно только на три градуса. Оптимальная температура на кухне и в туалете — плюс 19–21 градус, в ванной или совмещенном санузле — 24–26, в жилой комнате — 20–22, в коридорах –18–20, на лестничной клетке и в кладовой — 16–18 градусов.
Если теплоэнергетики свои задачи выполнили и подвели отопление до границы дома, то при отсутствии тепла необходимо обратиться в управляющую компанию. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопления в одной комнате и отсутствии в другой нужно обращаться к управдому.
Кроме того, администрация Перми подготовила телефоны горячей линии в зависимости от района проживания.
Если в квартире холодно, вам нужно написать претензию в управляющую организацию. Со своей стороны УК должна направить вам представителя, который произведет соответствующие замеры и составит акт о качестве оказываемых коммунальных услуг.
Также можно запросить бесплатный замер температуры у своего управдома или подать жалобу в отделение Государственной жилищной инспекции, которая в случае выявления нарушения даст соответствующие указания УК.
Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 157 ЖК РФ, п. 98 Правил предоставления коммунальных услуг за несоблюдение управдомом температурного режима предусмотрено снижение платы за услугу вплоть до ее полной отмены.
Однако перед тем, как бить тревогу, помните, что система отопления инерционна и воздействие на нее растянуто по времени (от нескольких часов до суток). То есть, например, при полном отключении тепла в квартире со стороны УК комфортная температура наступит не сразу.
Напомним, что отопительный сезон начинается на основании решения местного муниципалитета при установлении среднесуточной температуры ниже плюс восьми градусов по Цельсию в течение пяти суток подряд. Однако в этом году мэрия не стала выжидать, и выпустила нормативный акт заранее, чтобы к моменту серьезного похолодания процесс теплоснабжения уже был запущен.