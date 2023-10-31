Какая организация отвечает за отопление в квартире?

Превышать температуру можно не более чем на четыре градуса. Днем снижать ее нельзя, а ночью, с 00:00 до 05:00, можно только на три градуса. Оптимальная температура на кухне и в туалете — плюс 19–21 градус, в ванной или совмещенном санузле — 24–26, в жилой комнате — 20–22, в коридорах –18–20, на лестничной клетке и в кладовой — 16–18 градусов.