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Posted 31 октября, 06:35

Published 31 октября, 06:35

Modified 1 ноября, 11:16

Updated 1 ноября, 11:16

Каждому нужен свой «Причал»: 4 тренда современного жилья

Каждому нужен свой «Причал»: 4 тренда современного жилья

31 октября 2023, 06:35
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Вспомните себя 5 или 10 лет назад, и сравните с собой нынешним. Огромная разница, правда? Мы меняемся, и вместе с нами меняются представления о квартире, которую можно назвать «той самой».

В этой статье собрали маяки, свет которых приведёт каждого к своему «Причалу»* — в жилой квартал на берегу Камы. Автор нового проекта комфорт-класса — федеральный девелопер «Унистрой». Проекты компании уже активно реализуются в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Тольятти.

Маяк №1. Кухня-гостиная

Больше пространства — больше места для смеха, душевных разговоров, семейных посиделок и романтических вечеров. Объединённые пространства не являются новинкой и знакомы многим из вас. И именно этот факт позволяет сделать вывод, что это — не погоня за хайпом, а настоящий тренд, который останется с нами навсегда. Благодаря такому виду зонирования гости и хозяйка дома всегда находятся вместе. Пространство можно разделить как душе угодно — барной стойкой, столом или диваном. Главное — визуально помещение кажется больше и просторнее.

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Маяк №2. Гардеробная

Каждая тельняшка на своём месте — таков закон жителей квартала «Причал». Неудобные антресоли или огромные пыльные шифоньеры остались далеко в прошлом. В будущее мы возьмём только стильные и функциональные тренды. Один из которых — гардеробная. Многие из нас (особенно, девушки) в детстве мечтали о собственной гардеробной, в которой всем вещам будет хватать места. «Унистрой» трепетно относится к мечтам будущих жителей, поэтому пространство под гардеробную комнату есть даже в проектах однокомнатных квартир.

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Маяк №3. Терраса на первом этаже

Лоджии и балконы — это хорошо. А выйти в тапочках в зелёный тихий внутренний двор, на собственную террасу, встречать рассвет с ароматным кофе в руках — просто невероятно! Абсолютно кинематографическую картинку «Унистрой» воплотил в жизнь. Благодаря тому, что квартал находится в достаточно уединённом районе, то выходя на террасу вы не будете слышать посторонние звуки. Это ваша собственная мини-дача, где можно устраивать тематические вечеринки, а еще в тёплую погоду терраса — уютное рабочее место для фрилансеров.

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Маяк №4. Отделка White Box**

Все больше новосёлов хотят избежать долгого и утомительного ремонта и предпочитают сразу въехать в готовую квартиру. Поэтому выбирают квартиры с отделкой, где вся черновая работа уже выполнена. При строительстве жилого квартала «Причал» использованы только высококачественные материалы и комплектующие: высокопрочные металлические входные двери, улучшенная тепло- и шумоизоляция, окна с энергоэффективными стеклопакетами и детскими замками, скрытая разводка инженерных коммуникаций, электро- и водоснабжения. Все стены выровнены и готовы к дальнейшим работам. В квартиры также будет подаваться питьевая вода, прошедшая механическую фильтрацию от тяжёлых металлов, ионизацию и антибактериальную обработку УФ-излучателями. Поэтому никаких дополнительных фильтров не потребуется.

Вот так, шаг за шагом мы подошли к главному выводу: «Причал» — то место, куда действительно захочется прийти однажды и навсегда. «Унистрой» — это федеральный девелопер с опытом более 27 лет, которому можно доверять.

Узнать больше о том, как стать счастливым обладателем квартиры в жилом квартале комфорт-класса «Причал» можно по телефону +7 (342) 254 04 82.

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* Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ».

Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф. Условия программы: при приобретении объектов долевого строительства, расположенных в жилом комплексе «Причал», оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: за счет собственных денежных средств, с привлечением кредитных средств. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по телефону: +7 (342) 254-04-82

**White Box — предчистовая отделка

Настоящее предложение не является публичной офертой.

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