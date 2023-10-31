Каждому нужен свой «Причал»: 4 тренда современного жилья

Posted 31 октября, 06:35
Published 31 октября, 06:35
Modified 1 ноября, 11:16
Updated 1 ноября, 11:16
В этой статье собрали маяки, свет которых приведёт каждого к своему «Причалу»* — в жилой квартал на берегу Камы. Автор нового проекта комфорт-класса — федеральный девелопер «Унистрой». Проекты компании уже активно реализуются в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Тольятти.
Маяк №1. Кухня-гостиная
Больше пространства — больше места для смеха, душевных разговоров, семейных посиделок и романтических вечеров. Объединённые пространства не являются новинкой и знакомы многим из вас. И именно этот факт позволяет сделать вывод, что это — не погоня за хайпом, а настоящий тренд, который останется с нами навсегда. Благодаря такому виду зонирования гости и хозяйка дома всегда находятся вместе. Пространство можно разделить как душе угодно — барной стойкой, столом или диваном. Главное — визуально помещение кажется больше и просторнее.
Маяк №2. Гардеробная
Каждая тельняшка на своём месте — таков закон жителей квартала «Причал». Неудобные антресоли или огромные пыльные шифоньеры остались далеко в прошлом. В будущее мы возьмём только стильные и функциональные тренды. Один из которых — гардеробная. Многие из нас (особенно, девушки) в детстве мечтали о собственной гардеробной, в которой всем вещам будет хватать места. «Унистрой» трепетно относится к мечтам будущих жителей, поэтому пространство под гардеробную комнату есть даже в проектах однокомнатных квартир.
Маяк №3. Терраса на первом этаже
Лоджии и балконы — это хорошо. А выйти в тапочках в зелёный тихий внутренний двор, на собственную террасу, встречать рассвет с ароматным кофе в руках — просто невероятно! Абсолютно кинематографическую картинку «Унистрой» воплотил в жизнь. Благодаря тому, что квартал находится в достаточно уединённом районе, то выходя на террасу вы не будете слышать посторонние звуки. Это ваша собственная мини-дача, где можно устраивать тематические вечеринки, а еще в тёплую погоду терраса — уютное рабочее место для фрилансеров.
Маяк №4. Отделка White Box**
Все больше новосёлов хотят избежать долгого и утомительного ремонта и предпочитают сразу въехать в готовую квартиру. Поэтому выбирают квартиры с отделкой, где вся черновая работа уже выполнена. При строительстве жилого квартала «Причал» использованы только высококачественные материалы и комплектующие: высокопрочные металлические входные двери, улучшенная тепло- и шумоизоляция, окна с энергоэффективными стеклопакетами и детскими замками, скрытая разводка инженерных коммуникаций, электро- и водоснабжения. Все стены выровнены и готовы к дальнейшим работам. В квартиры также будет подаваться питьевая вода, прошедшая механическую фильтрацию от тяжёлых металлов, ионизацию и антибактериальную обработку УФ-излучателями. Поэтому никаких дополнительных фильтров не потребуется.
Вот так, шаг за шагом мы подошли к главному выводу: «Причал» — то место, куда действительно захочется прийти однажды и навсегда. «Унистрой» — это федеральный девелопер с опытом более 27 лет, которому можно доверять.
Узнать больше о том, как стать счастливым обладателем квартиры в жилом квартале комфорт-класса «Причал» можно по телефону +7 (342) 254 04 82.
* Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ».
Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф. Условия программы: при приобретении объектов долевого строительства, расположенных в жилом комплексе «Причал», оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: за счет собственных денежных средств, с привлечением кредитных средств. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по телефону: +7 (342) 254-04-82
**White Box — предчистовая отделка
Настоящее предложение не является публичной офертой.