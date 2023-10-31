Каждому нужен свой «Причал»: 4 тренда современного жилья

Лоджии и балконы — это хорошо. А выйти в тапочках в зелёный тихий внутренний двор, на собственную террасу, встречать рассвет с ароматным кофе в руках — просто невероятно! Абсолютно кинематографическую картинку «Унистрой» воплотил в жизнь. Благодаря тому, что квартал находится в достаточно уединённом районе, то выходя на террасу вы не будете слышать посторонние звуки. Это ваша собственная мини-дача, где можно устраивать тематические вечеринки, а еще в тёплую погоду терраса — уютное рабочее место для фрилансеров.