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Posted 31 октября, 10:04

Published 31 октября, 10:04

Modified 31 октября, 10:04

Updated 31 октября, 10:04

Корпорация МСП: Предприниматели смогут получить льготное финансирование ниже на 3%

Корпорация МСП: Предприниматели смогут получить льготное финансирование ниже на 3%

31 октября 2023, 10:04
Фото: 1MI
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил процентные ставки по экспресс-кредитам на 1 п. п. Этот шаг был предпринят в условиях повышения ключевой ставки на 2%. Теперь кредиты для бизнеса данного банка доступны по ставке, которая ниже рыночной на 1 — 3%.

Минимальная ставка по программам льготного финансирования сейчас составляет от 12,5%, пишет ria.ru.

Новые условия распространяются на несколько программ кредитования, включая «Экспресс-поддержку, Экспресс-кредит на исполнение контракта, Туристический льготный экспресс-кредит, Экспресс-оборотный» и «Экспресс-франшизу». Все остальные параметры предоставления кредитов остаются без изменений — компании МСП могут получить кредиты до 50 млн рублей на срок до 3 лет без залога, комиссий и страхования.

Генеральный директор Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич подчеркнул важность доступности финансирования для бизнеса. Он выразил надежду, что другие крупные банки также смогут сохранить свои ставки некоторое время, чтобы поддержать предпринимателей, ведь сектор МСП играет важную роль в структурной перестройке экономики.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сообщил о планах банка по ускорению процесса одобрения экспресс-кредитов и уменьшению количества документов, необходимых для получения займа.

Заявку на экспресс-кредиты можно подать на официальном сайте банка до 30 ноября 2023 года.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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