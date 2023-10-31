Корпорация МСП: Предприниматели смогут получить льготное финансирование ниже на 3%

Новые условия распространяются на несколько программ кредитования, включая «Экспресс-поддержку, Экспресс-кредит на исполнение контракта, Туристический льготный экспресс-кредит, Экспресс-оборотный» и «Экспресс-франшизу». Все остальные параметры предоставления кредитов остаются без изменений — компании МСП могут получить кредиты до 50 млн рублей на срок до 3 лет без залога, комиссий и страхования.